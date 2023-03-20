В Свердловской области стартовал досрочный период ЕГЭ

Старшеклассники написали досрочный ЕГЭ по географии и литературе. Фото: Алексей Кунилов

Период досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в Свердловской области. Сегодня географию и литературу сдали 99 старшеклассников, сообщает департамент информационной политики региона.

"В этом году для сдачи ЕГЭ в досрочный период заявились 372 человека. Как правило, это выпускники прошлых лет, которые хотели бы улучшить свой уже имеющийся результат. Из числа нынешних школьников — те, кто не сможет принять участие в ЕГЭ летом из-за соревнований или других мероприятий. Процедура проведения досрочного экзамена точно такая же, как и в основной период", — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

В структуре контрольных измерительных материалов по литературе и географии в сравнении с прошлым годом значительных изменений не произошло.

ЕГЭ по географии — один из самых сложных экзаменов по выбору. За 3 часа школьники должны выполнить 22 задания с кратким ответом и 9 заданий с развернутым. ЕГЭ по литературе — также экзамен по выбору. Он длится 3 часа 55 минут.

Самое важное при проведении ЕГЭ — это соблюдение объективности. Она обеспечивается видеонаблюдением и работой общественных наблюдателей. Результаты экзаменов станут известны 5 апреля.

Отметим, что основной период ЕГЭ в этом году стартует 26 мая и завершится 1 июля. Ожидается, что в Свердловской области ЕГЭ сдадут более 18 тысяч участников.

Департамент информполитики напоминает, что в 2022 году в Свердловской области было 109 стобалльников. Результат соответствует реализации одной из важнейших задач национального проекта "Образование": внедрению на уровне основного общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, что обеспечивает освоение обучающимися базовых навыков и умений.

Напомним, Министерство просвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ.