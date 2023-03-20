Прокуратура Екатеринбурга предупредила родителей об ответственности за подлог документов при зачислении детей в первый класс

Предоставленные документы, которые вызывают сомнения, будут подвергаться проверке. Фото: Алексей Кунилов

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рекомендовала родителям будущих первоклассников не пользоваться услугами посредников и не фальсифицировать прописку для зачисления в нужную школу, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году в 00:00 часов 1 апреля на сайте Госуслуг одновременно для жителей всех районов Екатеринбурга откроется форма заявления о зачислении в первый класс. Также необходимые документы можно лично подать в МФЦ, ЦМУ и непосредственно в образовательное учреждение.

По словам прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, при записи в школу не стоит рисковать и фальсифицировать прописку. Такие уловки могут обернуться для родителей судимостью.

"В прошлом году было возбуждено 6 уголовных дел. Это судимость, наказание и факт, который останется в биографии человека. И в этом году все предоставленные документы, которые вызывают сомнения, будут подвергаться проверке", — подчеркнула Светлана Кузнецова.

Прокурор добавила, что предлагаемые кем бы то ни было услуги по возможности записи в первый класс за вознаграждение трактуются как покушение на мошенничество, поскольку зачисление ребенка в школу — процедура бесплатная и не требует привлечения посредников. Родители, у которых возникнут вопросы, в частности по отказу в зачислении ребенка в школу, могут обратиться в любую из прокуратур Екатеринбурга. Все они будут вести прием граждан в рамках кампании по зачислению первоклассников.

Для того чтобы избежать спешки и вовремя подать заявление на зачисление первоклассника на сайте Госуслуг, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко рекомендовал горожанам заранее проверить данные, внесенные в личный кабинет портала Госуслуг. Необходимо сверить адрес и номера закрепленных за ним школ. Уже сейчас можно заполнить черновик заявления.

"Не забудьте загрузить сканы документов: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий место регистрации, а также необходимые документы для получения льготного зачисления. Либо после отправки заявления предоставить оригиналы документов в МФЦ или ЦМУ", — посоветовал Константин Шевченко.

Отметим, что в школах Екатеринбурга для первоклассников подготовлено 24 624 места. При этом претендентов — 23 800. Поэтому зачислены будут все.

Напомним, в Екатеринбурге станет больше первоклассников-льготников.