«Опыт свердловских школ транслируем на всю Россию»

Сергей Кравцов пообещал нижнетагильским дошколятам организовать серию экскурсий на Уралвагонзавод. Фото: Полина Зиновьева

Вчера министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ открыл на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». Вместе с губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ он осмотрел стенды выставочной программы фестиваля, пообщался со свердловскими студентами, учащимися школ и педагогами, вручил ведомственные награды и подписал ряд стратегических соглашений с крупными компаниями, реализующими программы ранней профориентации молодежи.

Фестиваль «Билет в будущее» собрал в уральской столице более четырех тысяч участников. Школы, колледжи, вузы, кванториумы представили свои лучшие наработки в сфере образования и профессиональной подготовки кадров.

К примеру, Уральский государственный профессионально-педагогический университет продемонстрировал интерактивные карты Свердловской области и России, современные 3D-ручки и принтеры, очки виртуальной реальности, роботов. Представители кванториума АО «РЖД» показали участникам фестиваля, как конструировать светофор, а Свердловская детская железная дорога – как построить железнодорожный мост и в онлайн-режиме отследить, как функционируют его опоры и какую нагрузку выдерживают.

Воспитанники лицея № 128 Екатеринбурга продемонстрировали беспилотники, которые программируют и запускают на кружковых занятиях. А юные участники всероссийской программы «Сириус. Лето: начни свой проект» образовательного центра «Сириус» презентовали проект по разработке новых биойогуртов совместно с Уральским государственным аграрным университетом и Ирбитским молочным заводом и пригласили на дегустацию.

Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев обошли все стенды. Особое впечатление на федерального министра произвели малыши из Нижнего Тагила – воспитанники местных детских садов в костюмах с надписями «Уралвагонзавод». Как пояснили воспитатели, профориентацией город занимается уже с дошкольной скамьи.

На стенде Российских железных дорог в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было подписано соглашение о сотрудничестве между РЖД и Фондом гуманитарных проектов. Подписи под документом поставили и руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин, и заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов. Вместе компании будут развивать проекты в области профориентации, включая профессиональные пробы и экскурсии на предприятия.

– Российские железные дороги – один из главных стратегических партнеров системы образования страны. Железнодорожники одними из первых начали реализовывать федеральный проект «Профессионалитет», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. С первых дней студенты колледжей проходят производственную практику. Подписанное сегодня соглашение – еще один шаг в нашей совместной работе. Наша общая цель – чтобы молодежь получала качественное профессиональное образование, а в дальнейшем – рабочие места, социальные пакеты, официальную и достойную зарплату, – отметил Сергей Кравцов.

«Профессиональная проба» На фестивале выступила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что трудоустройство подростков должно способствовать их профориентации: – К сожалению, подростковая работа связана с низкоквалифицированным трудом, возможностью работать в основном в каникулярное время. Но наши дети способны на большее. Поэтому нужно создать условия, сделать так, чтобы они могли работать на интересных востребованных специальностях. Детский омбудсмен сообщила о планах по созданию региональных служб сопровождаемого трудоустройства подростков. В проект уже включились Москва, Астраханская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский и Красноярский края. Такие службы будут создаваться на базе федеральной сети подростковых центров, открытых в рамках стратегической программы уполномоченного «Подростки России». Их задача – сформировать круг привлекательных работодателей – государственных и коммерческих компаний, готовых развивать у себя систему наставничества в отношении подростков. «Это будет и стажировка, и трудоустройство, и определение в дальнейшем жизненном пути», – пояснила Мария Львова-Белова.

Средний Урал – впереди всех

На церемонии открытия фестиваля Сергей Кравцов поблагодарил свердловских педагогов-наставников, которые занимаются профессиональной подготовкой детей со школьной скамьи. Также глава федерального ведомства высоко оценил наработки Свердловской области в сфере ранней профориентации молодежи.

– Сегодня на уральской земле мы проводим первый такой фестиваль. Событие очень значимое. Уже со школы детям нужно рассказывать о тех возможностях, которые сейчас есть в нашей стране. В том числе, о возможностях промышленности, и яркий пример этому – Свердловская область. В регионе уже формируется современная, качественная модель ранней профориентации детей. Она включает в себя специальные образовательные программы, профориентационные уроки, возможность посещать колледжи и предприятия, работу с наставниками и многое другое. Все это реально работает, дает хорошие результаты, и с первого сентября нового учебного года мы начнем транслировать опыт свердловских школ на всю Россию, – отметил Сергей Кравцов.

Губернатор Евгений Куйвашев в ответном слове отметил:

– Принимать такой фестиваль – большая честь для нас. Это уникальная возможность пообщаться с лучшими новаторами в сфере образования. Говорил и буду говорить, что главное в профессии – это педагог. Не будет учителя – не появятся инженеры, экономисты, юристы и другие кадры. Поздравляю вас с Годом педагога и наставника в России! В течение этого года мы будем регулярно проводить крупные мероприятия, связанные с образованием, чествовать наших педагогов. Знаю, вы приехали к нам с разными идеями – мы готовы, как губка, впитывать все новое и интересное. Уверен, наш регион вас впечатлит.

На церемонии Сергей Кравцов вручил знаки отличия министерства просвещения РФ педагогам-наставникам из Среднеуральска, Камышлова, Ирбита и других муниципалитетов и поблагодарил их за активную профориентационную работу со школьниками. Глава федерального ведомства также высказал слова благодарности присутствующему в зале Андрею Комарову – сопредседателю комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам министра, Андрей Комаров был одним из первых руководителей, кто в прошлом году поддержал закон о праве колледжей создавать собственные предприятия.

Комментарий При поддержке Андрея Комарова в Сысерти с 2021 года создают Уральскую образовательную резиденцию, которая станет инновационной площадкой для реализации краткосрочных круглогодичных программ дополнительного и общего образования. Он рассказал «ОГ» о реализации проекта: – Совместно с правительством Свердловской области мы продолжаем работу в рамках проекта по созданию Образовательной резиденции в Сысертском городском округе. На данный момент проект проходит этап уточнения образовательной концепции и синхронизации ее ключевых параметров с проектом инновационной практико-ориентированной школы в Сколково, который мы реализуем в партнерстве с правительством Москвы, а также видением Губернаторского лицея в Екатеринбурге. Это позволит выстроить эффективную образовательную экосистему для жителей региона, внедрить наилучшие практики и создать на Урале экспертную площадку для обмена опытом.

Вводим единую модель

После церемонии Сергей Кравцов выступил на большом профориентационном уроке «Билет в будущее». Министр заявил, что федеральное правительство поставило себе задачу сформировать лучшую в мире систему школьного образования, где каждый ребенок, получая знания, сможет максимально раскрыть свои таланты и реализовать себя. Способствовать этому будут программы ранней профориентации учащихся.

– Профориентационной работой должны быть охвачены все ученики с шестого по одиннадцатый классы. Планируем создать единую для всей страны модель профессиональной ориентации, она охватит более восьми миллионов школьников. Модель состоит из трех уровней: базовый – 40 учебных часов в год, основной – 60 учебных часов в год и продвинутый – 80 часов. Каждый уровень будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности, а также мероприятий в рамках воспитательной деятельности, которые будут определять сами школы. Наработки Свердловской области очень пригодятся, – сообщил министр.

Сергей Кравцов подчеркнул, что ранняя профориентация школьников в конечном счете работает на развитие экономики страны. Предприятия будут обеспечиваться молодыми квалифицированными кадрами по самым востребованным в государстве профессиям.

– Промышленная специфика региона, дефицит рабочих и инженерных кадров обязывают заниматься этой работой, – добавил губернатор Евгений Куйвашев. – В 2014 году мы разработали программу «Уральская инженерная школа», в наблюдательный совет которой вошли самые авторитетные и крупные руководители предприятий, и с 2015 года начали заниматься профориентацией. С тех пор на реализацию этой программы было затрачено более 4 миллиардов рублей. Отклик есть: 65 процентов выпускников по итогам прошлого года поступили в учреждения среднего профессионального образования, а во всероссийской олимпиаде в этом году приняло участие рекордное число школьников – 145 человек. Мы начинаем профориентацию еще с детского сада, создаем инженерные классы, классы с углубленным изучением биологии, физики, химии. Безусловно, включимся в эту работу с учетом нашего практического опыта.