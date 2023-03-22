Евгений Куйвашев и Сергей Кравцов оценили современный корпус екатеринбургской гимназии № 120

Учебный процесс в новом корпусе екатеринбургской гимназии № 120 начнется в апреле. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения России Сергей Кравцов посетили гимназию № 120 в Екатеринбурге и оценили новый современный четырехэтажный корпус, построенный на бюджетные средства в рамках национального проекта "Образование".

Планируется, что новое здание площадью почти 15 тысяч квадратных метров будет открыто в апреле. Корпус предназначен для обучения 600 детей — это 24 класса средней школы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В здании оборудованы студии робототехники, 3D-моделирования, художественной керамики. Также для занятий по биологии создан суперсовременный кабинет, в котором установлен интерактивный стол Пирогова. С его помощью дети смогут со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела.

Также в новом здании гимназии обустроены медиацентр, библиотека с открытой системой доступа к фондам, актовый зал, издательский центр с мини-типографией. Во всех специализированных кабинетах сделаны цифровые лаборатории. Кроме этого, в школе построены спортзалы, стадион с площадками для баскетбола, волейбола, беговой дорожкой, площадкой для воркаута.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В гимназии для безопасности учеников установлена система контроля доступа, видеонаблюдение, современная пожарная сигнализация. Для маломобильных школьников создана доступная среда на территории и внутри здания, на каждом этаже есть кнопки вызова помощника.

Также для нового корпуса было приобретено оборудование для медицинского класса, который планируют открыть в следующем учебном году. Создание медклассов при школах региона ведется по инициативе Евгения Куйваешва и направлено на раннюю профориентацию учеников — будущих врачей. Для этого главой региона утверждена специальная программа. Обучение в профориентационных классах развивает интерес к профессии у детей. Полученные знания помогут им при поступлении в медицинский колледж и университет. Ранняя профориентация в конечном счете положительно отразится на решении кадрового вопроса в больницах Среднего Урала.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, сегодня на всероссийском фестивале "Билет в будущее" Сергей Кравцов заявил, что модель профориентации школьников Свердловской области будут внедрять в регионах России.