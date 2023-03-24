В Екатеринбурге в новом микрорайоне откроют детский сад

Строители планируют завершить все работы к началу учебного года. Фото: Алексей Кунилов

В екатеринбургском микрорайоне Мичуринский к концу года будет достроен трехэтажный детский сад на 250 мест. Городские власти возводят его в рамках национального проекта "Образование".

Строители уже смонтировали каркас здания, возвели стены и перегородки. Сейчас ведут работы по устройству кровли, фасадов, монтажу окон, прокладке наружных сетей, отделке помещений, подключают к сетям энергоснабжения.

Объект должен быть сдан к концу 2023 года, но строители планируют завершить все работы к сентябрю.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения Сергей Кравцов оценили современный корпус екатеринбургской гимназии № 120.