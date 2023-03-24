В Екатеринбурге в новом микрорайоне откроют детский сад

В екатеринбургском микрорайоне Мичуринский к концу года будет достроен трехэтажный детский сад на 250 мест. Городские власти возводят его в рамках национального проекта "Образование".
Строители уже смонтировали каркас здания, возвели стены и перегородки. Сейчас ведут работы по устройству кровли, фасадов, монтажу окон, прокладке наружных сетей, отделке помещений, подключают к сетям энергоснабжения.
Объект должен быть сдан к концу 2023 года, но строители планируют завершить все работы к сентябрю.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения Сергей Кравцов оценили современный корпус екатеринбургской гимназии № 120.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».