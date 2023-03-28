В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в день Тотального диктанта откроют больше 60 площадок

В Нижнем Тагиле откроют для проведения диктанта 35 площадок. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле, который стал столицей Тотального диктанта в 2023 году, откроют 35 площадок для проведения испытания, еще около 30 будут созданы в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции.

В Нижнем Тагиле главной площадкой станет Демидовский железоделательный завод. Текст прочтет автор диктанта — писатель Василий Авченко. Ожидается, что участие в испытании в Нижнем Тагиле примут около 3 тысяч человек. Самой маленькой площадкой станет музей "Лисьегорская башня", писать диктант там будут всего два человека.

"В Нижнетагильском драмтеатре диктовать текст будет актер Игорь Булыгин, площадка примет 300 человек. В Доме-музее Булата Окуджавы его прочитает Евгений Горенбург, основатель "Старого Нового рока" и Ural Music Night. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прочтет текст в музее "Демидовская дача", — рассказала координатор акции "Тотальный диктант" в Нижнем Тагиле Елена Сухих.

В Екатеринбурге будет организовано 30 площадок, которые вместят 2 тысячи человек. Больше всего испытуемых примет Демидовский зал УрФУ.

Также площадки откроют в библиотеке им. В. Г. Белинского, где текст продиктует министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В "Эрмитаж-Урале" диктант прочтет заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Впервые в этом году в Екатеринбурге текст будут диктовать в "Коляда-театре", этим займется сам драматург Николай Коляда. В Библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина диктант прочтет детская писательница Евгения Перлова, на Свердловской киностудии — актер Виталий Краев.

Отметим, зарегистрироваться на офлайн-площадки диктанта свердловчане могут с 29 марта.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле готовились открыть 32 площадки, однако их число увеличили из-за большого количества желающих принять участие в испытании.