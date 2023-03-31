Запись в первые классы екатеринбургских школ стартует 1 апреля

Запись в 1 классы начнется в 00:00 1 апреля. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге в 00:00 часов 1 апреля начинается запись в 1 классы. В этом году она стартует одновременно для жителей всех районов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Родители могут заранее заполнить черновик заявления на портале Госуслуг. Как только наступит 1 апреля — заявку можно сразу отправить.

Для подачи заявления нужны:

данные паспорта родителя и свидетельство о рождении ребенка;

номер или название школы;

данные о регистрации ребенка;

информация о братьях и сестрах, если они учатся в выбранной школе;

документы, подтверждающие право на льготы.

Подать заявления родители могут до 30 июня в ту школу, которая закреплена за территорией, где зарегистрирован ребенок. С 6 июля по 5 сентября заявку можно направить в другую школу, если будут иметься свободные места.

Результат о зачислении родители узнают в течение трех дней после 30 июня, когда закончится прием заявлений. Данные будут опубликованы на портале Госуслуг.

Также заявления на зачисление в 1 классы принимают:

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

Центр муниципальных услуг Екатеринбурга (ЦМУ);

общеобразовательные учреждения.

Направить документы можно по почте заказным письмом.

Сообщается, что осенью 2023 года в школах Екатеринбурга будет создано 24 600 мест для учеников 1 классов.

Напомним, ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова предупредила родителей об ответственности за фальсификацию прописки при зачислении детей в 1 классы в нужную для них школу.