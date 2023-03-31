Лучшим свердловским учителем стал преподаватель физики СУНЦ УрФУ

Андрей Коновалов подготовил 21 призера и победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Педагогическое сообщество Среднего Урала выбрало лучших учителей Свердловской области. В Год педагога и наставника победителем признан преподаватель физики Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ Андрей Коновалов.

Он подготовил 21 призера и победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Именно Андрей Коновалов представит Свердловскую область в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России" в подмосковном Одинцово.

"В Свердловской области выстроена система стимулирования труда педагогов и повышения престижа учительской профессии. Учреждены премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам по итогам конкурсов, проводятся мероприятия, направленные на формирование позитивного образа учителя, внедрение инновационного педагогического опыта победителей конкурсов профессионального мастерства в региональную систему образования. Все это позволяет формировать качественный кадровый резерв для региона", — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на торжественной церемонии награждения.

По решению губернатора Евгения Куйвашева победитель и призеры областного этапа конкурса "Учитель года" получат вознаграждение в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Почетные второе и третье места в рамках областного этапа заняли учитель физики и астрономии из школы-лицея № 4 Полевского Валерий Валов и учитель физкультуры лицея Лесного Наталья Чернавская.

Участников оценивало жюри из числа лучших педагогов Свердловской области, победителей региональных этапов прошлых лет и тех, кто представлял регион на заключительных этапах ранее.

Отметим, что общественное признание труда педагогических работников и повышение престижа профессии учителя соответствуют целям и задачам национального проекта "Образование".

Напомним, в Екатеринбурге появится памятник первому учителю.