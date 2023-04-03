Более 18 тысяч заявлений подали родители будущих первоклассников в школы Екатеринбурга

Родители подали уже более 18 тысяч заявлений для зачисления детей в первый класс. Фото: Алексей Кунилов

Подведены первые итоги записи детей в первые классы школ Екатеринбурга. За два дня было подано более 18 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Приемная кампания стартовала на Едином портале государственных и муниципальных услуг в полночь 1 апреля. В этот же день в 8 утра прием заявлений начался во всех школах Екатеринбурга. К концу дня 2 апреля в единой информационной системе "Образование" было зарегистрировано 18 579 заявлений. Среди них 17 223 были отправлены через портал Госуслуг, 1 141 заявление родители принесли лично в школы, 78 заявлений подано через МФЦ и 137 — почтовыми отправлениями.

На данный момент уже подтверждено оригиналами документов 7 099 заявлений, к 2 663 заявлениям загружены скан-копии документов через электронный сервис.

Тем, кто еще не подтвердил онлайн-заявления, необходимо сделать это в течение двух рабочих дней после подачи. Для этого надо загрузить отсканированные копии на портал Госуслуг либо отнести пакет документов в МФЦ или в приемную комиссию школы.

"В этом году в 157 школах Екатеринбурга вновь открыто рекордное количество мест для первоклассников — 24 640. В прошлом году мест также было очень много — 23 300. Несмотря на то, что 21 школа уже завершила прием первоклашек, мест хватит всем", — отметила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Запись в первые классы продолжается. Заявления будут принимать до 30 июня 2023 года. В это время можно выбрать образовательное учреждение по прописке. С 6 июля по 5 сентября можно записать ребенка в любую школу города, если в ней останутся свободные места.

Напомним, что на портале Госуслуг уже в первые две минуты было подано более 2000 заявок.