Свердловская область расширит участие в программе "Профессионалитет"

В программе "Профессионалитет" участвуют предприятия Урала. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует расширить участие региона в программе "Профессионалитет", об этом "Областной газете" сообщил собственный источник.

Программа призвана решить вопросы подготовки кадров по рабочим специальностям, нужным для региона. Активное участие в "Профессионалитете" принимают будущие работодатели. Они помогают в составлении образовательных курсов для средне-специальных учебных заведений.

Год назад Свердловская область получила полмиллиарда рублей на обучение будущих промышленников, металлургов и строителей. Известно, что в качестве работодателей выступают Синарский трубный завод, предприятие "Киберсталь", "ВСМПО-Ависма", компании РУСАЛ и "Атомстройкомплекс". В работе задействованы 13 свердловских колледжей. Первый набор "Профессионалитета" составил 2,5 тысячи студентов.

По данным источника, в этот раз глава региона готовится подать заявку еще на 130 млн рублей. Региону нужны педагоги и специалисты в сфере туризма. Их обучение также возможно за счет программы "Профессионалитет".

Напомним, в этом году в рамках программы колледжи Среднего Урала примут и подготовят к работе на ведущих предприятиях региона более 2000 абитуриентов.