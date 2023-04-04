Темы дня

Общество / Образование
4 апреля 2023, 18:00

Свердловская область расширит участие в программе "Профессионалитет"

Предприятие

В программе "Профессионалитет" участвуют предприятия Урала. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует расширить участие региона в программе "Профессионалитет", об этом "Областной газете" сообщил собственный источник. 

Программа призвана решить вопросы подготовки кадров по рабочим специальностям, нужным для региона. Активное участие в "Профессионалитете" принимают будущие работодатели. Они помогают в составлении образовательных курсов для средне-специальных учебных заведений.

Год назад Свердловская область получила полмиллиарда рублей на обучение будущих промышленников, металлургов и строителей. Известно, что в качестве работодателей выступают Синарский трубный завод, предприятие "Киберсталь", "ВСМПО-Ависма", компании РУСАЛ и "Атомстройкомплекс". В работе задействованы 13 свердловских колледжей. Первый набор "Профессионалитета" составил 2,5 тысячи студентов.

По данным источника, в этот раз глава региона готовится подать заявку еще на 130 млн рублей. Региону нужны педагоги и специалисты в сфере туризма. Их обучение также возможно за счет программы "Профессионалитет".

Напомним, в этом году в рамках программы колледжи Среднего Урала примут и подготовят к работе на ведущих предприятиях региона более 2000 абитуриентов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2023, 20:57 / Политика
В России усовершенствуют меры по поддержке семей с детьми
04.04.2023, 20:55 / Спорт
"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
04.04.2023, 20:45 / Общество
Гид по Екатеринбургу вошел в десятку самых популярных маршрутов проекта "Почтовый туризм"
04.04.2023, 19:48 / Общество
В Свердловской области стартовал сбор идей в сфере туризма
04.04.2023, 19:03 / Экономика
На Урале студентам поручили придумать креативный принт для кластера "Домна"