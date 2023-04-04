Свердловские школьники могут получить бонусы при поступлении в вуз на специальность "Финансовая безопасность"

Зарегистрироваться и пройти пригласительный этап можно на онлайн-платформе образовательного центра "Сириус". Фото: Галина Соловьева

Свердловчане могут принять участие в отборочном туре III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Победители получат бонусы при поступлении на профильные направления в вуз, магистратуру или аспирантуру, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

До 15 апреля 2023 года на онлайн-платформе образовательного центра "Сириус" можно зарегистрироваться и пройти пригласительный этап. Задания рассчитаны на умение применять школьные знания по математике, физике, обществознанию и праву при решении задач в сфере финансового мониторинга. Рекомендованное время на выполнение заданий — 2 часа, но доступ к системе будет открыт в течение суток.

Для учеников 8–10-х классов и студентов пригласительный этап — это подготовка к следующему, вузовскому этапу олимпиады, который начнется 17 апреля 2023 года.

По словам заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, на пригласительном этапе участники получают возможность проверить свои знания в области финансовой безопасности.

"Мы как активные пользователи онлайн-сервисов нередко сталкиваемся с различными рисками. Знать, как себя вести в той или иной ситуации, как обезопасить свои персональные данные, свои финансы, необходимо всем. Выполняя задания, пользователи смогут выявить свои сильные и слабые стороны в этой непростой области знаний, получить новую информацию", — отметил Герман Негляд.

В этом году в олимпиаде примут участие представители 15 стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Индии, Китая, ЮАР, Бразилии, Ирана, Намибии и Пакистана.

Финал III Международной олимпиады по финансовой безопасности состоится в Сочи 2–6 октября в образовательном центре "Сириус". Для участников подготовлены тесты, также запланированы встречи с приглашенными экспертами и работодателями, семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы, дебаты и панельные дискуссии.

Победители олимпиады получат бонусы при поступлении на профильные направления в вуз, магистратуру или аспирантуру.

Отметим, что в образовательные программы школ Свердловской области внедрены мероприятия и проекты, которые направлены на обучение детей механизмам финансовой деятельности.

"Грамотная оценка любых процессов, связанных с экономической рациональностью, является ключевым навыком как будущего специалиста, так и личности в целом. Кроме того, в регионе ведется работа по повышению квалификации педагогов в направлении предметных дисциплин по финансовой грамотности", — подчеркнул министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина и соответствует задачам национального проекта "Образование". Она направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности — к безопасности государства.

Напомним, ранее более 30 тысяч свердловских школьников стали участниками финансовой онлайн-олимпиады.