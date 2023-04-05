В Свердловской области появятся пять новых образовательно-производственных кластеров

Методики обучения будущих педагогов будут трансформированы. Фото: Галина Соловьева

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Минпросвещения России направлены заявки на создание пяти новых кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает департамент информационной политики региона.

В Год педагога и наставника в регионе ожидают появление двух кластеров по "Педагогике". Остальные касаются тем: "Туризм и сфера услуг" и "Правоохранительная сфера и управление".

При формировании кластера "Педагогика" партнерами-работодателями станут свердловские школы, детские сады и образовательные центры. Под их практические запросы будет проходить подготовка будущих учителей.

"Создание кластера для будущих педагогов позволит нам по инновационной системе "Профессионалитета" трансформировать методики обучения будущих учителей. Прорывным инструментом здесь станет уход от преобладания теоретических занятий к практикумам, внедрение новых стандартов и, конечно, акцент на трудоустройство молодых специалистов", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, по инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область в 2022 году включилась в федеральную образовательную программу "Профессионалитет", ее цели и задачи соответствуют приоритетам национального проекта "Образование". Учебная программа выстроена таким образом, чтобы практическая подготовка велась индивидуально, под нужды конкретного предприятия.

Уже больше года в регионе действуют четыре кластера — три в металлургической отрасли и один в машиностроительной. В проекте задействованы 13 колледжей и порядка десяти крупнейших предприятий региона. В первый набор "Профессионалитета" были включены около 2,5 тысяч студентов. В марте этого года в Свердловской области запустили пятый — строительный кластер.

Напомним, "Областная газета" писала, что для обучения по программе "Профессионалитет" свердловские колледжи примут более двух тысяч студентов.