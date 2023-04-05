В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась гимназия № 99

В гимназии теперь смогут учиться 665 учеников, тогда как до ремонта – не более 450. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургской гимназии № 99 на улице Баумана завершился капитальный ремонт. Теперь в ней смогут учиться на 215 человек больше.

Здание гимназии было построено 70 лет назад. В последние годы оно находилось в предаварийном состоянии. Год назад там начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

"Теперь здесь учебное заведение высочайшего уровня. Полный комфорт для детей и педагогов, цифровая библиотека, великолепно оборудованные кабинеты. Все адаптировано для маломобильных ребят. Что немаловажно — существенно увеличена вместимость здания", — написал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В гимназии теперь смогут учиться 665 учеников, тогда как до ремонта — не более 450.

Здесь появился многофункциональный актовый зал на 115 мест, информационно-библиотечный центр с читальной и компьютерной зоной. Классы и коридоры превратились в современные и технологичные помещения.

Глава Екатеринбурга отметил, что до конца 2023 года ремонт пройдет в школах № 24, 63 и 140. А с 2024 года городская администрация планирует обновлять по восемь-девять школ ежегодно.

Напомним, ранее Свердловское Заксобрание утвердило инициативу Евгения Куйвашева по освобождению от налога строящих школы и детсады предпринимателей.