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Общество / Образование
6 апреля 2023, 10:19

Прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по вопросам нарушений при зачислении в первые классы

Открыта горячая линия по вопросам зачисления первоклассников

Прокуратура ведет ежедневный прием свердловчан по вопросам нарушений при зачислении в первый класс. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге прокуратура организовала горячую линию по вопросам нарушения закона при зачислении детей в первые классы. Кроме того, ведомство ежедневно ведет личный прием граждан.

В прокуратуре готовы проверить возможные нарушения при оформлении, подаче и приеме документов. Свой вопрос или претензию можно подать, позвонив по номеру (343) 229-59-24. Нужно будет сообщить сведения о родителях либо о ребенке, школе, а также назвать способ подачи заявки в первый класс.

Кроме того, обратиться с заявлением можно лично. Прокуратура ежедневно ведет прием свердловчан по адресу ул. Розы Люксембург, д. 54 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

"С учетом особой социальной значимости для Екатеринбурга вопросов зачисления детей в первые классы прокуратура ежедневно ведет прием граждан, в том числе по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для зачисления в первые классы школ на 2023–2024 учебный год", — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, запись будущих первоклассников стартовала в столице Урала в 00:00 часов 1 апреля. Прокуратура предупреждала родителей об ответственности за подлог документов при зачислении детей в первый класс.

Областная газета Свердловской области

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