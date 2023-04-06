Темы дня

Общество / Образование
6 апреля 2023, 17:41

В Екатеринбурге пройдет XIII Евразийский экономический форум молодежи

  Олеся Касперович
Программа форума впервые включает Всероссийские соревнования по самбо

Екатеринбург принимает форум с 2010 года. Фото: пресс-служба УрГЭУ

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) пройдет 24–28 апреля одновременно в 7 странах СНГ. На форум уже подали заявки 11 700 конкурсантов, гостей и экспертов из 96 стран и более 79 регионов России. Это студенты, школьники и молодые исследователи, сообщили в пресс-службе УрГЭУ, который является организатором мероприятия вместе с ведущими вузами России и стран СНГ.

Ключевая тема этого года — "Многополярный мир в фокусе новой действительности". Участники предложат варианты развития своих городов и стран в нынешней экономической и геополитической обстановке. По тезисам лучших работ будет опубликован сборник. Авторы же интересных идей получат денежные призы и дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и 2 балла — в магистратуру УрГЭУ.

Кроме того, в программе заявлено 45 конкурсов на самые разнообразные темы: от инклюзивных финансов до экологии предприятий и муниципального управления. Также традиционно в рамках ЕЭФМ состоится турнир по быстрым шахматам "Уральский ферзь" имени гроссмейстера Анатолия Карпова.

Что касается новшеств, то в 2023 году программа форума впервые включает Всероссийские соревнования по самбо. Еще одна новинка — творческий конкурс, где молодые художники представят свои работы перед командой учреждений системы ООН в России. Лучшие из них будут выставлены на Фестивале культур в "Екатеринбург-ЭКСПО".

Кроме того, впервые в истории ЕЭФМ состоится медиафорум "Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности". В нем примут участие руководители более 40 средств массовой информации стран СНГ.

Напомним, более 30 тысяч свердловских школьников стали участниками финансовой онлайн-олимпиады в этом году.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.04.2023, 21:00 / Общество
Россияне смогут получать налоговые уведомления через портал Госуслуг
06.04.2023, 20:15 / Экономика
Товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь достиг исторического максимума
06.04.2023, 20:01 / Культура
Свердловская филармония откроет виртуальные концертные залы во всех муниципалитетах региона
06.04.2023, 19:20 / Общество
Евгений Куйвашев повел рабочую встречу с Эдуардом Турановым
06.04.2023, 19:01 / Общество
Свердловская область с опережением отработала внедрение дорожной карты Социального фонда России