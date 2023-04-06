В Екатеринбурге пройдет XIII Евразийский экономический форум молодежи

Екатеринбург принимает форум с 2010 года. Фото: пресс-служба УрГЭУ

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) пройдет 24–28 апреля одновременно в 7 странах СНГ. На форум уже подали заявки 11 700 конкурсантов, гостей и экспертов из 96 стран и более 79 регионов России. Это студенты, школьники и молодые исследователи, сообщили в пресс-службе УрГЭУ, который является организатором мероприятия вместе с ведущими вузами России и стран СНГ.

Ключевая тема этого года — "Многополярный мир в фокусе новой действительности". Участники предложат варианты развития своих городов и стран в нынешней экономической и геополитической обстановке. По тезисам лучших работ будет опубликован сборник. Авторы же интересных идей получат денежные призы и дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и 2 балла — в магистратуру УрГЭУ.

Кроме того, в программе заявлено 45 конкурсов на самые разнообразные темы: от инклюзивных финансов до экологии предприятий и муниципального управления. Также традиционно в рамках ЕЭФМ состоится турнир по быстрым шахматам "Уральский ферзь" имени гроссмейстера Анатолия Карпова.

Что касается новшеств, то в 2023 году программа форума впервые включает Всероссийские соревнования по самбо. Еще одна новинка — творческий конкурс, где молодые художники представят свои работы перед командой учреждений системы ООН в России. Лучшие из них будут выставлены на Фестивале культур в "Екатеринбург-ЭКСПО".

Кроме того, впервые в истории ЕЭФМ состоится медиафорум "Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности". В нем примут участие руководители более 40 средств массовой информации стран СНГ.

Напомним, более 30 тысяч свердловских школьников стали участниками финансовой онлайн-олимпиады в этом году.