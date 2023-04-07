В Свердловской области определен первый ученик, набравший 100 баллов на ЕГЭ-2023

На Среднем Урале ученик сдал досрочно ЕГЭ по литературе. Фото: Алексей Кунилов

Первый ученик, набравший 100 баллов на ЕГЭ в этом году, определен в Свердловской области. Такой результат удалось достичь участнику, сдавшему экзамен по литературе досрочно, сообщает департамент информационной политики региона.

ЕГЭ по литературе сдается на выбор, на выполнение работы школьникам дается 3 часа 55 минут. Результат ЕГЭ по литературе нужен абитуриентам, которые хотят поступать в вузы на специальности, связанные с лингвистикой, филологией, литтворчеством, искусствоведением.

ЕГЭ досрочно по русскому языку, географии и литературе в этом году в Свердловской области сдали 223 человека. Больше всего экзаменуемых было на русском языке, испытания решили пройти 163 человека.

"Средний балл при оценке работ составил более 60%. Подавляющее большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет, которые хотели бы улучшить свой уже имеющийся результат. Из числа нынешних школьников экзамен по русскому языку сдали шесть выпускников, которые не смогут принять участие в ЕГЭ летом из-за соревнований или других мероприятий", — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова.

Одним из самых сложных ЕГЭ на выбор стала география, на его сдачу давалось 3 часа. В 22 заданиях необходимо было дать краткие ответы, в 9 — развернутые.

Основной период ЕГЭ в 2023 году начнется 26 мая и завершится 1 июля. Экзамен в регионе будут сдавать больше 18 тысяч человек. Объективность проведения ЭГЭ будет обеспечиваться за счет видеонаблюдения и работы общественных наблюдателей.

В 2022 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 109 учеников. Результат соответствует реализации одной из важнейших задач нацпроекта "Образование", отвечающей за внедрение новых методов обучения, воспитания, образовательных технологий.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области 20 марта.