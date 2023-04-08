Сертификаты на приобретение жилья по решению Евгения Куйвашева получили 18 сельских учителей на Среднем Урале

Одним из получателей субсидии стала учитель-психолог Анастасия Андреева из села Средний Бугалыш. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 18 учителей из сельской местности получили субсидии на строительство жилья. На эти цели в Год педагога и наставника, который объявил Президент России Владимир Путин, из бюджета региона направили около 50 миллионов рублей.

В Свердловской области с 2018 года действует программа по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. За несколько лет социальные выплаты на покупку жилья или строительство дома получили больше 200 учителей, которые проживают и работают на селе. Согласно условиям взамен педагоги обязуются отработать не меньше 5 лет в школе того населенного пункта, где приобрели жилье, сообщает департамент информационной политики региона.

Одним из получателей жилищной субсидии в этом году стала учитель-психолог Анастасия Андреева из села Средний Бугалыш (Красноуфимский район). В ее семье в 2022 году родился малыш, благодаря соцвыплате у супругов появилась возможность улучшить жилищные условия.

"Это очень серьезная поддержка для нас, без которой мы бы не смогли себе позволить покупку квартиры. Сейчас мы живем в однокомнатной квартире и на субсидию приобрели еще одну маленькую — соседнюю с нами. Теперь будем объединять эти квартиры, делать перепланировку, чтобы в итоге у нас получилось комфортное просторное жилье. Когда появляются дети, понимаешь, как это важно", — рассказала Анастасия Андреева.

На Среднем Урале всем педагогическим сотрудникам, впервые приступившим к работе в сельских школах, выплачивают единовременно по 50 тысяч рублей, рассказали в региональном минобразования.

С 2023 года в Свердловской области стартовала конкурсная программа "Земский учитель". Она разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина и утверждена на уровне субъекта Евгением Куйвашевым. В этом году выплату в миллион рублей за переезд в село получат 34 педагога. Заявки на конкурс подали 250 учителей.

Также в конце марта губернатор Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу по кадровому обеспечению образовательной системы региона. До 2025 года на реализацию программы в Свердловской области планируют направить 2,8 миллиарда рублей из регионального бюджета.

Отмечается, что программы поддержки учителей, том числе работающих на селе, направлены на то, чтобы дети из небольших населенных пунктов получали равный доступ к качественному образованию, что помогает достигать показателей нацпроекта "Образование".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев сделал бессрочными программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Свердловской области.