Губернатор Свердловской области сделал бессрочными программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Медработники получают единовременные выплаты в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Фото: Галина Соловьева

Евгений Куйвашев подписал постановление о порядке предоставления единовременных компенсаций медицинским сотрудникам, работающим на селе или в городах с населением до 50 тысяч человек, которые находятся в Свердловской области.

Ранее выплаты, перечисляемые в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", утверждались раз в два года. С 2023 года действие данного алгоритма становится бессрочным согласно решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Единовременные компенсации по 1,5 миллиона рублей выплачиваются врачам. По 750 тысяч рублей получают фельдшеры, акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины). Речь идет о сотрудниках, переехавших на работу в поселки городского типа или села, расположенные в удаленных территориях.

По миллиону рублей перечисляют врачам, по полмиллиона — фельдшерам, акушеркам, медсестрам ФАПов, врачебных амбулаторий, отделений общеврачебной практики, которые переехали на работу в пункты с населением до 50 тысяч человек.

В Свердловской области для привлечения медработников в отдаленные территории и небольшие села действует ряд мер поддержки. Среди них выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предоставление жилищных сертификатов, компенсации за наем, единовременное пособие в 35 тысяч рублей.

С 2012 года по программе "Земский доктор", с 2018 — "Земский фельдшер" в больницы Среднего Урала привлекли 1 198 медицинских работников.

Ранее медики Свердловской области получили специальные социальные выплаты на сумму более 288 миллионов рублей.