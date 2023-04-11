В вузах России появится курс "Основы российской государственности"

Внедрение модуля необходимо для формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу. Фото: Алексей Кунилов

В высших учебных заведениях появится новый курс. В разработке учебно-методического комплекса "Основы российской государственности" приняли участие 3 тысячи преподавателей из 562 университетов России. Студенты начнут изучать курс уже с сентября 2023 года.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, внедрение модуля в современные программы высшего образования необходимо для формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности. "Для создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации", — добавил глава Минобрнауки России.

Он также рассказал, что уже определены опорные вузы, на базе которых будут созданы межрегиональные (территориальные) научно-методические, информационные центры. Они будут разрабатывать содержание и механизмы реализации курса, а также обеспечат экспертную и информационную поддержку. Представители опорных вузов с апреля начнут проходить обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

По словам начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета России Александра Харичева, после внедрения "Основ российской государственности" в вузах должен быть пересмотрен курс и школьного обществознания.

Новый курс будет включать лекции и семинары. Он рассчитан на 72 часа, из них 18–20 часов — внеаудиторная нагрузка. Программа состоит из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".

Отметим, что Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года объявил о введении данного курса в вузах. Соответствующее поручение подписано в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

Напомним, ранее в Уральском федеральном университете открылась итоговая научно-методическая конференция "Основы российской государственности".