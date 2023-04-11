Евгений Куйвашев проверил ход строительных работ "губернаторского лицея" в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев и Андрей Комаров осмотрели ход строительных работ "губернаторского лицея". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев посетил стройку "губернаторского лицея", расположенного в Солнечном районе Екатеринбурга. Глава региона проверил ход работ самого современного образовательного центра для детей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осмотрел площадку вместе с предпринимателем Андреем Комаровым. Он является инициатором запуска нескольких образовательных проектов.

"Создание возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи является одной из национальных целей государства, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Для решения этой задачи нужны новые подходы, новые идеи, современные технологические и градостроительные решения. Один из таких подходов — создание образовательных центров, возможности которых существенно расширены. А сами школьные здания становятся средоточием общественной жизни всей территории, где они расположены", — отметил Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Губернаторский лицей" в Солнечном станет комьюнити-центром для всего микрорайона, где дети вместе с родителями смогут заниматься творчеством. Для этого в учреждении будут созданы мастерские. Также в лицее смогут проводить спортивные соревнования, концерты, выставки, ярмарки для детей и взрослых.

В состав "губернаторского лицея" включены детский технопарк "Кванториум", медиацентр и большой спортивный блок. Спроектированные пространства, по задумке архитекторов, должны мотивировать детей к учебе и способствовать развитию личности.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "губернаторский лицей" презентовали депутату Госдумы.