Национальный чемпионат по робототехнике состоится в Екатеринбурге

Чемпионат по робототехнике пройдет в Екатеринбурге с 27 по 29 апреля. Фото предоставлено организаторами чемпионата

Больше 2 тысяч человек в возрасте от 4 до 18 лет станут участниками Национального чемпионата по робототехнике "Екатеринбург 4.0", который пройдет в столице Урала с 27 по 29 апреля. Площадкой состязаний станет международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО".

В чемпионате, включенном в программу празднования 300-летия Екатеринбурга, примут участие 260 проектов и команд из 40 регионов России. Темой состязаний обозначен "Энергозаряд".

В Екатеринбурге ждут ребят со всей страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Впервые участие в чемпионате примет команда из Луганской Народной Республики "ТехноМечтатели", они будут выступать в младшей школьной категории.

Фото: предоставлено организаторами чемпионата

Многие участники творчески подошли к названию своих команд: например, от Сахалинской области выступят дошкольники "Робо-шустрики", от Краснодарского края — "Электро-эльфы", из Иркутской области приедут "Винтик и Шпунтик", из Удмуртии — "Заряжайки".

Состязания проводятся по 5 соревновательным направлениям:

Младшая дошкольная категория, Лига "Открытий", 4–6 лет;

Младшая школьная категория, Лига "Исследований", 6–9 лет;

Средняя школьная категория, Лига "Решений", 10–16 лет;

Старшая школьная категория, Лига "Инженеров", школьники 6–11 классов и учащиеся колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет включительно;

Команды категории "Энергия в действии", разделенные на три возрастные группы: младшая (9–12 лет), средняя (12–15 лет), старшая (15–18 лет).

Фото: предоставлено организаторами чемпионата

"Чемпионат — возможность показать способности детей и предоставить им возможность проявить себя среди сверстников из других регионов страны. По итогам соревнований педагоги могут проанализировать, над чем еще нужно работать, увидеть перспективные направления. Очень рад, что поддержана инициатива по проведению международного чемпионата в 2023 году в Свердловской области, тем более что материально-техническое обеспечение площадок находится на достойном уровне. Наш регион — промышленный. Воспитание юных инженеров — одна из приоритетных задач. Такие события позволяют выявить лучших, заинтересовать новичков, сформировать сообщество наставников и педагогов, руководителей, чтобы готовить высококлассных специалистов и развивать отечественные технологии", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Также в рамках чемпионата пройдет деловая программа. Участие в ней смогут принять руководители и специалисты организаций, педагоги школ, организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, авторы методических и технологических направлений. Вместе они обсудят какие вызовы системе образования готовит четвертая промышленная революция.

Отметим, организаторами мероприятия выступают Дворец молодежи Екатеринбурга при поддержке областного минобразования, департамент образования Екатеринбурга, а также "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" и Фонд поддержки образования "Гете-Шуле". Информационную поддержку мероприятия оказывает "Областная газета".

Фото: предоставлено организаторами чемпионата

Национальный чемпионат по робототехнике "Екатеринбург 4.0" станет масштабным фестивалем технического творчества, который смогут посетить все желающие. Для участников и зрителей с 27 по 29 апреля между станцией метро "Ботаническая" и МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" будет курсировать бесплатный автобус.

Напомним, в этом году екатеринбургскому Дворцу молодежи исполняется 50 лет, учреждение готовится открыть новые площадки в ряде свердловских городов.