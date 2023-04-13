В Уральском юридическом университете появилась именная аудитория Виктора Перевалова

На стене аудитории написана цитата из интервью Виктора Перевалова. Фото: пресс-служба УрГЮУ

В Уральском государственном юридическом университете имени В. Ф. Яковлева (УрГЮУ) в память об ученом, юристе, учителе, бывшем ректоре Викторе Перевалове открыли аудиторию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На мероприятии присутствовали дочери Виктора Перевалова — президент нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова и нотариус Дария Нигматулина, а также преподаватели, сотрудники и студенты вуза.

"Эта аудитория — подтверждение тому, что мы помним и любим нашего учителя", — подчеркнул ректор УрГЮУ Владимир Бублик.

В начале церемонии открытия аудитории директор Музея истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ Наталья Зипунникова провела экскурсию по экспозиции "Профессор Виктор Дмитриевич Перевалов: жизнь в науке". Она рассказала о его студенческих годах, работе в вузе, научной деятельности. "По инициативе Виктора Дмитриевича Перевалова был воссоздан вузовский музей истории. Благодаря ему тема памяти в нашем вузе поднята на очень высокую планку", — отметила Наталья Зипунникова.

Фото: пресс-служба УрГЮУ

В ближайшее время экспозицию перенесут в одноименную аудиторию № 308. На ее стене написана цитата из интервью Виктора Перевалова: "Теория государства и права благодаря высокому уровню абстракции и возможности преломления этой абстракции через конкретные действия может способствовать реальному движению общества вперед…".

По словам заведующего кафедрой теории государства и права, доктора юридических наук, доцента Дмитрия Грибана, недавно студенты вуза, которые имеют особые успехи в учебе, были отмечены стипендиями Виктора Перевалова. В ближайшее время пройдет конференция его имени.

Открытие аудитории Виктора Перевалова приурочено к Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба УрГЮУ

Напомним, ранее Евгений Куйвашев утвердил программу по подготовке педагогов в Свердловской области.