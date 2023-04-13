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Общество / Образование
13 апреля 2023, 17:34

Екатеринбург готов к проведению Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Школа № 1

В Екатеринбург приедут школьники из 72 субъектов РФ. Фото: Галина Соловьева

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стартует 17 апреля и продлится 7 дней. Основные туры будут проходить в школе № 1 по адресу Верх-Исетский бульвар, 23. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В канун 300-летнего юбилея Екатеринбурга более 300 участников состязания смогут узнать историю города и познакомиться с его достопримечательностями", — отметил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

По его словам, задания олимпиады кардинально отличаются от общеобразовательной школьной программы, поэтому участники должны не только продемонстрировать высокий уровень знания русского языка, но и погрузиться в саму науку — филологию.

Во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку примут участие старшеклассники из 72 субъектов РФ. Екатеринбург представят три ученика.

Отметим, что победители и призеры финала Всероссийской олимпиады получат премию губернатора Свердловской области, а также право быть зачисленными вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю. Премия предусмотрена и для учителей, которые подготовили лучших школьников.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев подписал указ о проведении в Екатеринбурге заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Областная газета Свердловской области

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