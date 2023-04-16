Вопросы о специальной военной операции добавят в ЕГЭ по истории

В ЕГЭ появятся вопросы о СВО. Фото: Алексей Кунилов

Вопросы о специальной военной операции (СВО) включат в кодификатор заданий ЕГЭ по истории после появления соответствующих учебников в школах, сообщает Рособрнадзор.

Такие изменения в едином государственном экзамене произойдут после того, как материалы и сведения о СВО появятся в учебных материалах и школьной программе. Вопросы и задания соответствующего уровня образования по теме будут включены в контрольно-измерительные материалы (КИМ) экзамена.

"Если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Отметим, министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что учебники истории для 10–11-х классов с разделом, посвященным спецоперации, появятся в школах с 1 сентября. Массовое использование запланировано с 2024–2025 года.

Напомним, в Свердловской области прошла досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку, литературе и географии. Ранее "Областная газета" рассказывала о первом ученике в 2023 году, который набрал 100 баллов на экзамене по литературе.