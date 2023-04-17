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Общество / Образование
17 апреля 2023, 15:42

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стартует в Екатеринбурге

Экзамен

Участие в олимпиаде примут 312 человек из 72 регионов России. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге начинается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Участие в интеллектуальном состязании примут 312 человек из 72 регионов России, сообщает пресс-служба аппарата полпреда РФ в УрФО. 

13 школьников представят регионы Уральского федерального округа. В финал олимпиады вышли три ученика из Свердловской области, пять из Челябинской области, два из Курганской области и один из Тюменской области. Еще по одному человеку представят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

"На русском языке говорят более четверти миллиарда человек на планете. Для нашей страны изучение, популяризация и распространение русского языка — это вопрос государственной важности. Олимпиада позволяет укрепить статус государственного языка в стране и создает здоровый дух соперничества — это помогает участникам достигать лучших результатов, вне зависимости от того, выиграют они или нет", — подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Торжественное открытие состоится в екатеринбургском Центре культуры "Урал". Площадкой олимпиады станет школа № 1. 18 апреля стартует 1 тур. В него включены задания по этимологии, морфологии, истории языка, нормам современного словообразования. Во 2 туре 19 апреля участникам предстоит выполнить творческое задание. Также для школьников предусмотрена культурная программа, учеников ждут экскурсии, походы в театры и музеи, а также тематические мероприятия Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

Победители Всероссийской олимпиады имеют право на зачисление в любой государственный вуз по своему профилю без экзаменов. В Свердловской области победители данного состязания получают губернаторские премии, денежное поощрение вручается также учителям, подготовившим победителей и призеров Всероссийской школьной олимпиады. 

Напомним, свердловские школьники вошли в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде. 

Областная газета Свердловской области

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