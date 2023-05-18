"Областная газета" вручила спецпризы на всероссийских конкурсах школьной прессы "Автограф" и "ПрессКОД" в Екатеринбурге

Александр Лакедемонский вручил награду Марии Мухлыниной в спецноминации "Областной газеты". Фото: Павел Ворожцов

Главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский вручил награды на всероссийских конкурсах школьной прессы "ПрессКОД" и "Автограф". Церемония прошла в Екатеринбурге на факультете журналистики Уральского федерального университета (УрФУ). Информация об этом опубликована в группе журфака в социальной сети "ВКонтакте".

На всероссийском конкурсе творческих работ "Автограф" издание учредило специальную номинацию "Движение первых", где участникам предлагалось написать о деятельности детских, подростковых и молодежных организаций в свердловских муниципалитетах. В ней победила воспитанница екатеринбургской студии молодежной журналистики "Проба пера" Мария Мухлынина. Юный корреспондент написала о дружине Братства православных следопытов во имя Святого праведного воина Феодора Ушакова, которая уже более 10 лет работает в Екатеринбурге.

"Специальная номинация "Областной газеты" "Движение первых" — это про подрастающее поколение: про активных, целеустремленных и неравнодушных ребят. Именно такие сегодня пополняют ряды нового движения детей и молодежи. Своими делами, инициативами, проектами они двигают жизнь вперед. Подают пример, о котором, конечно же, нужно рассказывать", — отметил Александр Лакедемонский.

Также диплома "Областной газеты" в специальной номинации "Классная работа" на всероссийском конкурсе "ПрессКОД" удостоена городская молодежная газета "5 углов — Новоуральск".

Участие во всероссийских конкурсах "Автограф" и "ПрессКОД" приняли школьники из Екатеринбурга и городов Свердловской области, Челябинска, Ростова, Канска, Крыма. Организаторами состязания выступили департамент "Факультет журналистики" УрФУ, Библиотечный центр Екатеринбурга и редакция "Областной газеты".

Александр Лакедемонский подчеркнул важность проведения подобных конкурсов. Творческие состязания позволяют изданиям найти новые таланты и помочь им реализоваться в профессии.

"Для нас участие в конкурсе — это возможность внести свой вклад в их профессиональное воспитание и обучение. У нас на журфаке это всегда умели делать очень хорошо — и во многом поэтому свердловская школа журналистики во все времена считалась одной из сильнейших в стране. Костяк редакции "Областной газеты" составляют выпускники факультета журналистики УрГУ (УрФУ) разных лет. Мы рады помогать альма-матер обеспечивать преемственность лучших традиций. И рады будем видеть в нашей команде новых воспитанников родного факультета", — резюмировал главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский.

Напомним, работы на всероссийские конкурсы для начинающих журналистов "Автограф" и "ПрессКОД" принимались в разных номинациях.