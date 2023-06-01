На Среднем Урале учеников первых в России агроклассов научат ухаживать за цыплятами

В двух школах Екатеринбурга оборудуют уменьшенные копии птичников и поселят туда цыплят. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первые в России агроклассы запускают в Свердловской области. Они созданы на базе животноводческого предприятия. Дополнительную программу обучения в течение лета пройдут ученики восьмых и десятых классов двух школ Екатеринбурга.

Этот проект — совместная инициатива птицефабрики "Рефтинской", Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Министерства просвещения РФ, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В екатеринбургских школах № 137 и № 142 оборудуют уменьшенные копии птичников, куда поселят цыплят. Школьники смогут изучить и проследить цикл развития от цыпленка до взрослой особи.

"Под руководством преподавателей из аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов и специалистов птицефабрики "Рефтинская" школьники будут изучать особенности биологии сельскохозяйственной птицы, цифровые технологии в ее селекции, научатся управлять микроклиматом, процессами инкубации, кормления и поения птицы", — рассказал генеральный директор АО "Птицефабрика Рефтинская" Александр Засыпкин.

У школьников будет возможность сформировать научно-исследовательские проекты для дальнейшей презентации на конкурсах. После обучения каждый получит сертификат государственного образца, подтверждающий прохождение дополнительной общеобразовательной программы на базе Российского университета дружбы народов. В дальнейшем программа ляжет в основу модели "агрокласс — вуз — предприятие АПК". Ее планируют масштабировать по всей стране, отметила директор аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов Эльвира Довлетярова.

Образовательный проект "Агрошкола" в Свердловской области стартовал в 2019 году. За 5 лет в него включились более 30 общеобразовательных учреждений. Ученики 8–11-х классов обучаются по одному из пяти направлений:

ветеринария,

биоинженерия,

сити-фермерство,

инженерные технологии,

введение в агробизнес.

Лекции и консультации для школьников проводят преподаватели Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). Проект "Агрошкола" поддерживают региональные министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерство образования и молодежной политики и УрГАУ. Благодаря программе среди свердловских школьников проводится ранняя профориентация, молодежь вовлекается в предпринимательскую деятельность в сфере АПК, готовятся новые кадры для села.

Отметим, вопросы профориентации молодежи являются приоритетной задачей национального проекта "Образование".

Напомним, свердловские выпускники, среди которых ребята с ограниченными возможностями здоровья, сдали обязательный ЕГЭ по математике.