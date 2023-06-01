Свердловские выпускники, среди которых ребята с ограниченными возможностями здоровья, сдают обязательный ЕГЭ по математике

Экзаменационный пункт в Верхней Пышме оснащен тифлооборудованием. Фото: Елена Ельцова

В Свердловской области 1 июня 17 тысяч выпускников сдают государственный экзамен по математике базового или профильного уровня. Из них 196 — с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с задачами нацпроекта "Образование" создано 72 специальных пункта проведения экзамена, один из которых находится в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей в Верхней Пышме.

В экзаменационном пункте, оснащенном тифлооборудованием, сдают экзамен по математике 18 выпускников с различными нарушениями зрения. Один из них выбрал профильный уровень для поступления в технический вуз. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За каждым незрячим участником закреплен тифлопедагог. Ассистенты заполняют за ребят бланки регистрации, помогают разобраться с тетрадью для письма по шрифту Брайля, объясняют, где и что лежит на столе. После инструктажа и оформления документов они уходят из аудитории. Выпускники решают задачи шрифтом Брайля на специальной бумаге специальным прибором.

По информации директора школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени С. А. Мартиросяна Сергея Балана, контрольно-измерительные материалы, написанные шрифтом Брайля, распечатываются в Москве. В Екатеринбург их доставляет фельдъегерская служба.

"После того, как все участники выполнили работы, тифлопереводчик в присутствии члена ГЭК переводит экзаменационную работу, написанную шрифтом Брайля, на письменный язык. Затем ассистент переписывает это в экзаменационный бланк. Все материалы: черновик выпускника на Брайле, перевод тифлопереводчика и чистовой бланк — отправляются в комиссию на проверку. Все описанные действия происходят под видеонаблюдением", — рассказал Сергей Балан.

Для слабовидящих детей контрольно-измерительные материалы печатаются в рекомендованном медкомиссией масштабе.

В Свердловской области также оборудованы специальные пункты проведения ЕГЭ для детей с нарушением слуха, речи, функции опорно-двигательного аппарата. Открыты экзаменационные пункты на дому, в ОДКБ № 1 и в учреждениях ГУФСИН. Все они оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами, расходными материалами.

Фото: Елена Ельцова

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку.

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