На Среднем Урале выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

В этом году нет кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах по русскому языку. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, 29 мая, 17 тысяч свердловских выпускников сдают самый массовый государственный экзамен — по русскому языку. 187 пунктов, в которых проходит ЕГЭ, работают в штатном режиме, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных экзаменов, необходимых для получения аттестата о среднем общем образовании. Его результаты потребуются для поступления в вуз, независимо от выбранной специальности.

По данным начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяны Умновой, в этом году нет кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах по русскому языку. Экзамен длится 3,5 часа и состоит из 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов.

Результаты экзамена станут известны не позднее 16 июня.

В этом году в Свердловской области для проведения ЕГЭ подготовлено 187 пунктов проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ № 1, на дому. Все они оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами, расходными материалами. Главы муниципалитетов обеспечили консолидированную работу коммунальных служб, чтобы в экстренном случае можно было быстро перейти на резервные системы электроснабжения и не допустить технических сбоев. Для обеспечения безопасности в пунктах проведения экзамена присутствуют медицинские работники, а также сотрудники полиции.

Напомним, для свердловских выпускников успешно стартовал Единый государственный экзамен.

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