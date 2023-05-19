Свердловская область готова к проведению ЕГЭ

Обучение и подготовку к проведению итоговой аттестации прошли более 7 000 учителей, экспертов предметных комиссий. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале проверили готовность системы образования к проведению государственной итоговой аттестации. Первый единый госэкзамен (ЕГЭ), который состоится 26 мая, сдадут более 18 000 школьников.

В объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника обучение и подготовку к проведению итоговой аттестации прошли более 7 000 учителей, экспертов предметных комиссий, работников пунктов проведения экзамена и наблюдателей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Одно из главных условий итоговой аттестации, которое соответствует целям и задачам национального проекта "Образование", — это объективность проведения ЕГЭ. Экзаменационные пункты оборудованы соответствующей техникой и доступом в интернет. Во время экзамена контрольно-измерительные материалы будут передаваться зашифрованным пакетом по специальному каналу в интернете.

По данным первого заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, для проведения экзаменов у одиннадцатиклассников подготовлено 187 пунктов. Среди них 6 — на дому для выпускников, которые имеют ограниченные возможности здоровья.

"Также 24 экзаменационных пункта созданы при учреждениях ГУФСИН. Один организован в центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1", — рассказала Нина Журавлева.

Русский язык в этом году будут сдавать 16 870 одиннадцатиклассников. Это самый массовый экзамен. Больше половины участников ЕГЭ выбрали профильную математику. Результаты по этому предмету нужны при поступлении в вузы на технические специальности. Популярны у выпускников обществознание — его выбрали более 8 000 человек, информатика — более 4 000, биология — 3 500 учащихся.

Напомним, ранее в Свердловской области определен первый ученик, набравший 100 баллов на ЕГЭ-2023.

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