Свердловская область готова к проведению ЕГЭ

На Среднем Урале проверили готовность системы образования к проведению государственной итоговой аттестации. Первый единый госэкзамен (ЕГЭ), который состоится 26 мая, сдадут более 18 000 школьников.
В объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника обучение и подготовку к проведению итоговой аттестации прошли более 7 000 учителей, экспертов предметных комиссий, работников пунктов проведения экзамена и наблюдателей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Одно из главных условий итоговой аттестации, которое соответствует целям и задачам национального проекта "Образование", — это объективность проведения ЕГЭ. Экзаменационные пункты оборудованы соответствующей техникой и доступом в интернет. Во время экзамена контрольно-измерительные материалы будут передаваться зашифрованным пакетом по специальному каналу в интернете.
По данным первого заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, для проведения экзаменов у одиннадцатиклассников подготовлено 187 пунктов. Среди них 6 — на дому для выпускников, которые имеют ограниченные возможности здоровья.
"Также 24 экзаменационных пункта созданы при учреждениях ГУФСИН. Один организован в центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1", — рассказала Нина Журавлева.
Русский язык в этом году будут сдавать 16 870 одиннадцатиклассников. Это самый массовый экзамен. Больше половины участников ЕГЭ выбрали профильную математику. Результаты по этому предмету нужны при поступлении в вузы на технические специальности. Популярны у выпускников обществознание — его выбрали более 8 000 человек, информатика — более 4 000, биология — 3 500 учащихся.
Напомним, ранее в Свердловской области определен первый ученик, набравший 100 баллов на ЕГЭ-2023.
Еще по теме:
- Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области 20 марта
- Вопросы о специальной военной операции добавят в ЕГЭ по истории
- Министерство просвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».