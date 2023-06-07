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Общество / Образование
7 июня 2023, 15:50

Строительство корпуса гимназии № 40 в Екатеринбурге завершится ко Дню города

Новая школа

Образовательный процесс в гимназии начнется 1 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В Октябрьском районе ко Дню города планируется завершить строительство корпуса гимназии № 40. Первые ученики сядут за парты в сентябре этого года, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Работы здесь ведутся очень хорошими темпами. Параллельно осуществляется отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. Я абсолютно уверен, что уже с 1 сентября — на год раньше срока — запустим образовательный процесс в гимназии", — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время визита на строительную площадку.

Новое 4-этажное здание рассчитано на тысячу учеников. В нем будет актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазона, 3 спортивных зала, предметные классы со всей необходимой аппаратурой. Объект готов на 81%.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге после капитального ремонта открылась гимназия № 99.

Областная газета Свердловской области

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