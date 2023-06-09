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Общество / Образование
9 июня 2023, 11:44

Валерий Фальков назвал создание кампуса мирового уровня в Екатеринбурге новым конкурентным преимуществом Свердловской области

Брифинг

Валерий Фальков находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале сегодня с рабочим визитом находится министр высшего образования и науки России Валерий Фальков. В Новокольцовском районе Екатеринбурга он посетил площадку строительства будущего кампуса Уральского федерального университета, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

"Появление такого кампуса — это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования, науки и совершенно другой привлекательный университет и город", — отметил на брифинге министр высшего образования и науки России Валерий Фальков. 

Также глава Минобрнауки совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетили общественный центр в Новокольцовском районе Екатеринбурга, который построен в комплексе деревни Международного фестиваля университетского спорта. 

В центре оборудована современная электронная библиотека. В будущем пользоваться ей смогут студенты и преподаватели кампуса мирового уровня. На презентации библиотеки Евгений Куйвашев отметил, что в интерьере использована мебель, которую изготовили на Урале. 

Отметим, проект, реализуемый по поручению Президента России в рамках национального проекта "Наука и университеты", предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты СУНЦа, студенты, магистранты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета смогут находиться в единой среде, формирующей студенческое сообщество будущего.

Ранее на площадке будущего кампуса Валерий Фальков и Евгений Куйвашев пообщались с группой иностранных студентов. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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