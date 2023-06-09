Темы дня

Общество
9 июня 2023, 10:44

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил площадку строительства кампуса УрФУ

  Олеся Касперович
В Екатеринбурге на территории микрорайона Новокольцовский строится один из кампусов мирового уровня

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков знакомится с уже построенными объектами фестиваля университетского спорта. Фото: скриншот видео департамента информационной политики Свердловской области

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков с рабочим визитом находится в Свердловской области.

Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым они сегодня посетили площадку строительства будущего кампуса Уральского федерального университета на Кольцовском тракте.

"Губернатор Евгений Куйвашев в эти минуты показывает главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову стройплощадку будущего кампуса мирового уровня: уже построенные объекты фестиваля университетского спорта, которые в режиме наследия перейдут УрФУ, и территорию, где началось возведение объектов второго этапа — зданий для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ", — говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

На площадке будущего кампуса Валерий Фальков и Евгений Куйвашев встретили группу иностранных студентов. Они прибыли в Екатеринбург из Сербии, Южной Осетии, Республики Беларусь по программе Россотрудничества. Ребята признались, что будущий кампус УрФУ их впечатлил.

Проект создания кампусов мирового уровня отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ с 2022 по 2031 годы.

Отметим, проект, реализуемый по поручению Президента России в рамках национального проекта "Наука и университеты", предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты СУНЦа, студенты, магистранты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета смогут находиться в единой среде, формирующей студенческое сообщество будущего.

Напомним, проект создания кампуса УрФУ был презентован в Москве на стратегических сессиях.

Еще по теме:

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.06.2023, 18:07 / Общество
Валерий Фальков и Евгений Куйвашев ознакомились с перспективными наработками уральских ученых
09.06.2023, 17:34 / Общество
Свердловская область направила партию гуманитарного груза в Белгород
09.06.2023, 17:18 / Общество
В преддверии Дня России свердловские школьники получили паспорта из рук Евгения Куйвашева
09.06.2023, 16:37 / Общество
В Каменске-Уральском в этом году благоустроили первый двор в рамках программы по формированию комфортной городской среды
09.06.2023, 16:30 / Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%