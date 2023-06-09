Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил площадку строительства кампуса УрФУ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков знакомится с уже построенными объектами фестиваля университетского спорта. Фото: скриншот видео департамента информационной политики Свердловской области

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков с рабочим визитом находится в Свердловской области.

Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым они сегодня посетили площадку строительства будущего кампуса Уральского федерального университета на Кольцовском тракте.

"Губернатор Евгений Куйвашев в эти минуты показывает главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову стройплощадку будущего кампуса мирового уровня: уже построенные объекты фестиваля университетского спорта, которые в режиме наследия перейдут УрФУ, и территорию, где началось возведение объектов второго этапа — зданий для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ", — говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

На площадке будущего кампуса Валерий Фальков и Евгений Куйвашев встретили группу иностранных студентов. Они прибыли в Екатеринбург из Сербии, Южной Осетии, Республики Беларусь по программе Россотрудничества. Ребята признались, что будущий кампус УрФУ их впечатлил.

Проект создания кампусов мирового уровня отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ с 2022 по 2031 годы.

Отметим, проект, реализуемый по поручению Президента России в рамках национального проекта "Наука и университеты", предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты СУНЦа, студенты, магистранты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета смогут находиться в единой среде, формирующей студенческое сообщество будущего.

Напомним, проект создания кампуса УрФУ был презентован в Москве на стратегических сессиях.

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