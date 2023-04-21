Проект создания кампуса УрФУ презентован в Москве на стратегических сессиях

Проект создания кампусов позволяет переосмыслить роль университетов, научных организаций. Фото: Алексей Кунилов

Проект создания кампуса мирового уровня Уральского федерального университета (УрФУ) презентован в рамках стратегических сессий по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" на площадке Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Стратсессии проводятся по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Российский вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации. Это стало возможно благодаря национальному проекту "Наука и университеты". К 2030 году из федерального бюджета на эти цели планируется выделить 174 миллиарда рублей.

В Екатеринбурге на территории микрорайона Новокольцовский строится один из кампусов мирового уровня. Его создание последовательно продвигал на федеральном уровне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На первом этапе строительства возводится спортивная деревня, которая будет задействована во время Международного фестиваля университетского спорта в августе 2023 года. После игр вся инфраструктура — общежития, спортивные площадки, общественный и медицинский центры — будут переданы УрФУ.

Евгений Куйвашев смог добиться федерального финансирования на вторую очередь кампуса: 20 миллиардов рублей выделено на здания для Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и IT, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ.

По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, такие стратсессии проводятся для того, чтобы команды регионов смогли поделиться друг с другом наработанным опытом, обсудить, как создание современной университетской инфраструктуры повлияет на социально-экономическое развитие того или иного субъекта РФ.

"Мы рассматриваем кампусы как нечто большее, чем просто очень сложный управленческий проект по строительству зданий и сооружений разной целевой направленности. В первую очередь, это серьезный проект, который позволяет переосмыслить роль университетов, научных организаций, в современной ситуации переосмыслить, в развитии страны и в развитии региона", — отметил Валерий Фальков.

По его мнению, кампусы должны придать новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций на территориях.

Проект кампуса УрФУ презентовал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"Мы уже не на страте создания кампуса. Две трети проекта в плане инфраструктуры выполнено. Напомню, частью современного кампуса Уральского федерального университета станет наследие Международного фестиваля университетского спорта", — рассказал Алексей Шмыков.

По его словам, главная задача проекта — обеспечить экономику Свердловской области современными кадрами. Это может произойти только при системной работе: начиная с подготовки школьников и заканчивая готовыми специалистами.

Проект создания кампусов мирового уровня отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ с 2022 по 2031 годы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге эксперты обсудили развитие транспортной инфраструктуры для кампуса УрФУ.

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