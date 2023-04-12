Опыт разработчиков робота-космонавта применят при создании в Екатеринбурге технопарка электронной промышленности

Опыт "Андроидной техники" в разработке и производстве высокотехнологичного оборудования будет способствовать созданию собственных технологий и востребованных на рынке продуктов. Фото: Павел Ворожцов

На международной выставке "ЭкспоЭлектроника" в Москве заключено соглашение о взаимодействии в рамках технопарка электронной промышленности, который по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева должен открыться в 2025 году. Договор о сотрудничестве подписали Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и НПО "Андроидная техника" (НПО "АТ"), создавшее первого российского антропоморфного робота Федора.

"Мы рассчитываем, что опыт "Андроидной техники" в разработке и производстве высокотехнологичного оборудования будет способствовать созданию собственных технологий и востребованных на рынке продуктов. Это позволит достичь целей и задач для обеспечения технологического суверенитета страны", — приводит слова генерального директора КРСУ Андрея Мисюры департамент информационной политики Свердловской области.

Согласно договоренностям НПО "АТ" предоставит собственные производственные мощности для кооперации с другими участниками экосистемы, которая создается в Екатеринбурге на базе технопарка электронной промышленности. Компания также поможет в создании испытательного центра и при производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, высокотехнологического оборудования.

Напомним, Евгений Куйвашев дал старт работе по созданию технопарка в сфере электронной промышленности, подписав распоряжение правительства о формировании рабочей группы в марте 2023 года.

Новый технопарк создается по принципу локального наукограда. В нем будут объединены цикл разработок, опытное и серийное производство, подготовка инженеров. В микрорайоне Новокольцовский вблизи кампуса Уральского федерального университета, который создается в рамках нацпроекта "Наука и университеты", разместятся компании в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что технопарк электронной промышленности будет создан на Среднем Урале по распоряжению Евгения Куйвашева.