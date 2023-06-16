Свердловские выпускники сдали госэкзамен по английскому, немецкому, французскому и китайскому языкам

Свыше двух тысяч свердловских выпускников сдали устную часть единого госэкзамена по иностранному языку. Фото: Полина Зиновьева

Свыше двух тысяч уральских выпускников сдали устную часть единого госэкзамена по иностранному языку (английский, немецкий, французский и китайский), вопросы для которого генерировала нейросеть. На демонстрацию навыков грамотной устной речи участникам ЕГЭ отводилось 17 минут.

Сдающим нужно было прочитать текст длиной 150–160 слов и составить четыре вопроса для рекламного объявления, а после ответить на вопросы, которые сгенерировала нейросеть. В конце экзамена выпускнику предоставлялась возможность озвучить свои мысли на изучаемом языке на одну из предложенных тем, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Среди сдающих ЕГЭ по китайскому языку — выпускница школы № 184 Александра Муратова. Девушка считает, что на рынке востребованы специалисты со знанием китайского языка, поэтому она стала изучать его и намерена получить профессию переводчика. Выпускница готовится поступать в УрФУ имени Б. Н. Ельцина.

"Меня всегда интересовала восточная культура. Английский как-то не задался, а про китайский я сразу поняла, что это мое. Сложность языка в том, что он имеет четыре тональности, если сказать не тем тоном, то тебя могут неправильно понять. Перед экзаменом я не волнуюсь, потому что уверена в своих силах. Готовясь к экзамену, я занималась с носителем языка, это мне очень помогло", — сказала выпускница.

Всего на ЕГЭ в Свердловской области сегодня были задействованы 147 пунктов проведения экзамена. Нарушений не зафиксировано. За ходом работы одного из пунктов, который был организован на базе екатеринбургской гимназии № 2, следил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"Первые результаты наших выпускников, которые известны на сегодня, говорят о том, что число стобалльников по таким предметам, как русский язык, химия, выросло почти в два раза. Сегодня мне как министру хотелось убедиться, что для участников ЕГЭ, которые сдают устный иностранный, созданы все условия, позволяющие объективно оценить их знания, исправно работает техника", — отметил Юрий Биктуганов.

В Свердловской области в этом году для проведения ЕГЭ оборудованы 187 пунктов проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, в ОДКБ № 1, а также на дому. Во всех пунктах установлены камеры видеонаблюдения, есть необходимая оргтехника и расходные материалы. Безопасность обеспечивается сотрудниками полиции, организовано дежурство медицинских работников.

Ранее три свердловских школьника получили 200 баллов по итогам первых госэкзаменов.