Темы дня

Общество / Образование
16 июня 2023, 16:35

Свердловские выпускники сдали госэкзамен по английскому, немецкому, французскому и китайскому языкам

ЕГЭ

Свыше двух тысяч свердловских выпускников сдали устную часть единого госэкзамена по иностранному языку. Фото: Полина Зиновьева

Свыше двух тысяч уральских выпускников сдали устную часть единого госэкзамена по иностранному языку (английский, немецкий, французский и китайский), вопросы для которого генерировала нейросеть. На демонстрацию навыков грамотной устной речи участникам ЕГЭ отводилось 17 минут.

Сдающим нужно было прочитать текст длиной 150–160 слов и составить четыре вопроса для рекламного объявления, а после ответить на вопросы, которые сгенерировала нейросеть. В конце экзамена выпускнику предоставлялась возможность озвучить свои мысли на изучаемом языке на одну из предложенных тем, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Среди сдающих ЕГЭ по китайскому языку — выпускница школы № 184 Александра Муратова. Девушка считает, что на рынке востребованы специалисты со знанием китайского языка, поэтому она стала изучать его и намерена получить профессию переводчика. Выпускница готовится поступать в УрФУ имени Б. Н. Ельцина.

"Меня всегда интересовала восточная культура. Английский как-то не задался, а про китайский я сразу поняла, что это мое. Сложность языка в том, что он имеет четыре тональности, если сказать не тем тоном, то тебя могут неправильно понять. Перед экзаменом я не волнуюсь, потому что уверена в своих силах. Готовясь к экзамену, я занималась с носителем языка, это мне очень помогло", — сказала выпускница.

Всего на ЕГЭ в Свердловской области сегодня были задействованы 147 пунктов проведения экзамена. Нарушений не зафиксировано. За ходом работы одного из пунктов, который был организован на базе екатеринбургской гимназии № 2, следил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"Первые результаты наших выпускников, которые известны на сегодня, говорят о том, что число стобалльников по таким предметам, как русский язык, химия, выросло почти в два раза. Сегодня мне как министру хотелось убедиться, что для участников ЕГЭ, которые сдают устный иностранный, созданы все условия, позволяющие объективно оценить их знания, исправно работает техника", — отметил Юрий Биктуганов.

В Свердловской области в этом году для проведения ЕГЭ оборудованы 187 пунктов проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, в ОДКБ № 1, а также на дому. Во всех пунктах установлены камеры видеонаблюдения, есть необходимая оргтехника и расходные материалы. Безопасность обеспечивается сотрудниками полиции, организовано дежурство медицинских работников.

Ранее три свердловских школьника получили 200 баллов по итогам первых госэкзаменов. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2023, 19:03 / Общество
Врачи Екатеринбургского перинатального центра рассказали ученикам профильного медкласса о выхаживании недоношенных детей
16.06.2023, 18:46 / Общество
Десять автобусных маршрутов Екатеринбурга изменят схему движения почти на два месяца
16.06.2023, 18:41 / Экономика
Власти Свердловской области сделают ставку на новые инструменты поддержки бизнеса
16.06.2023, 18:27 / Общество
Алексей Шмыков призвал Почту России синхронизировать графики выплат жителям Среднего Урала
16.06.2023, 17:56 / Общество
Дни белорусской кухни прошли в столице Урала