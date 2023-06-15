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15 июня 2023, 17:17

Три свердловских школьника получили 200 баллов по итогам первых госэкзаменов

ЕГЭ

200 баллов за русский язык и литературу набрали ученики екатеринбургских школ № 19 и 27. Фото: Алексей Кунилов

Первыми двухсотбалльниками стали выпускники из Екатеринбурга и Серова. По данным на 15 июня в Свердловской области 95 ребят набрали сто баллов. Участникам ЕГЭ уже известны результаты по пяти предметам.

Ученица серовского лицея № 12 Полина Зонова набрала по 100 баллов по русскому языку и по химии. Девушка собирается поступать в Уральский государственный медицинский университет. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"С 8 класса, как только в программе появилась химия, я влюбилась в этот предмет. Через полгода самостоятельно прошла всю неорганическую и общую химию. В 10 и 11 классах участвовала в различных олимпиадах, но победить в заключительном этапе мне не удалось. Поэтому для поступления в вуз решила делать ставку на ЕГЭ. К экзаменам готовилась сама без репетиторов, занималась в онлайн-школах", — рассказала Полина Зонова.

Кроме того, 200 баллов за русский язык и литературу набрали ученики екатеринбургских школ № 19 и 27.

Результаты экзамена по русскому языку объявлены 15 июня. Более 40 свердловских одиннадцатиклассников получили 100 баллов. Около 4 тысяч участников набрали больше 80 баллов.

16 июня более 2 тысяч выпускников будут сдавать устную часть ЕГЭ по иностранному языку. Большинство будет сдавать английский, 4 одиннадцатиклассника выбрали китайский язык. 19 июня пройдет ЕГЭ по информатике, на который заявились более 4 тысяч школьников.

Ранее "Областная газета" писала, что по результатам первых госэкзаменов 50 свердловских выпускников получили 100 баллов.

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Областная газета Свердловской области

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