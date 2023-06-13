По результатам первых госэкзаменов 50 свердловских выпускников получили 100 баллов

Больше всего стобалльников в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

По результатам прошедших 26 мая госэкзаменов по литературе, географии и химии 100 баллов получили 50 выпускников. Это вдвое больше, чем по итогам первых трех экзаменов в 2022 году. Работы более 700 выпускников оценены на 80 баллов и выше.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, высокие показатели при сдаче ЕГЭ соответствуют целям и задачам национального проекта "Образование".

"Более всего стобалльников в Екатеринбурге — 30 человек. Также среди отличников выпускники из Верхней Пышмы, Артемовского, Невьянска, Арамиля, Карпинска, Серова, Краснотурьинска, Асбеста, Качканара, Нижнего Тагила, Североуральска, Заречного и других муниципалитетов", — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова.

На ЕГЭ по химии выпускники выполняли задания, которые проверяют умение характеризовать строение атома, определять виды химической связи и типы кристаллических решеток, степени окисления, а также процессы окисления, восстановления и другие. Многие ребята успешно справились со сложными заданиями, где надо было определить продукты электролиза, составить уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций.

Ответы большого числа участников ЕГЭ по литературе отличаются точностью в использовании терминологии, способностью анализировать и интерпретировать художественные произведения отечественной и зарубежной литературной классики.

На ЕГЭ по географии выпускники показали знания общегеографических закономерностей, а также понимание основных этапов геологического развития Земли.

В случае несогласия с выставленными баллами можно подать апелляцию 14 и 15 июня в личном кабинете выпускника.

ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранному языку свердловские выпускники сдают 13 июня.

В Свердловской области работает 147 экзаменационных пунктов. Все они оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами, расходными материалами. Для обеспечения безопасности во всех пунктах присутствуют медицинские работники, а также сотрудники полиции.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские выпускники, среди которых ребята с ограниченными возможностями здоровья, сдают обязательный ЕГЭ по математике.

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