Свердловские власти на полях ПМЭФ договорились о реализации в регионе мультиформатного проекта по финансовой грамотности

В Свердловской области реализуют мультиформатный проект по финансовой грамотности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области проведут серию мероприятий, которые направлены на повышение финансовой грамотности молодежи. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума договорились министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков и генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей Мельников, сообщает департамент информационной политики региона.

"В современном мире вопрос финансовой грамотности людей приобретает все большую актуальность. Наша задача — вооружить жителей, прежде всего социально уязвимые категории граждан, а также нашу молодежь знаниями, которые помогут им грамотно распоряжаться деньгами, не попадаться на уловки мошенников, защитить свои накопления. Объем вкладов в Свердловской области постоянно растет, сегодня это более миллиарда рублей. Мы готовы поддержать инициативы по финансовому просвещению, обсудить все возможные форматы, проработать мероприятия", — сказал Руслан Садыков.

По мнению министра, площадкой для мероприятий по финансовой грамотности может стать Уральский государственный экономический университет. В вузе обучаются студенты профильных специальностей, часть из которых связаны со страхованием.

Отметим, что проектом предусмотрены проведение тематических встреч со студентами, открытые лекции для них, научно-практическая конференция, выставка и другие форматы, позволяющие повысить финансовую грамотность учащихся.

"У нас просветительская миссия, рассчитанная в основном на студентов вузов. Финансовая грамотность, знакомство с системой защиты различных сбережений. Но это не просто рассказ о системах вкладов, это реальный элемент просвещения", — сказал Андрей Мельников, добавив, что расширение перечня образовательных и просветительских мероприятий приурочено к 20-летию корпорации, которое АСВ отмечает в этом году.

В Свердловской области уделяют серьезное внимание укреплению финансовой грамотности жителей. В муниципалитетах проводят конкурсы, в которых сотрудники организаций демонстрируют навыки планирования бюджета, умение распоряжаться деньгами, а также знания о банковых продуктах.

Кроме того, онлайн-уроки по финграмотности для уральских школьников и студентов организует Банк России. Напомним, участие в них приняли свердловские школы, техникумы и колледжи.