«Скорая к вам не поедет. Вы сами знаете, чем лечиться»: жители Двуреченска часами ожидают единственную на весь посёлок машину скорой помощи

В Двуреченске только одна машина скорой на весь посёлок, но руководство Сысертской ЦРБ говорит, что всё по приказу Минздрава России. Фото: Алексей Кунилов

После того как вице-премьер России Татьяна Голикова признала, что оптимизация здравоохранения в стране прошла ужасно (см. «ОГ» №239 от 26.12.2019), в России заговорили о необходимости восстановления медицины во всех посёлках и деревнях. Требуются изменения к лучшему и в посёлке Двуреченск Сысертского района Свердловской области. Здесь жителям приходится по несколько часов, а то и суток ждать скорую помощь и высиживать огромные очереди к фельдшеру вместо терапевта.

Пейте чай

– В Двуреченск я переехала в 2004 году, и в то время здесь ещё был стационар и нормальная поликлиника, – рассказывает пенсионерка Анна Корековцева. – А в последние годы не осталось почти ничего: больницы нет, вместо нормальной поликлиники – три работающих кабинета и всего одна машина скорой помощи на весь наш посёлок с населением 5 000 человек и на окрестные деревни.

Медицинская помощь в посёлке, по словам читательницы, почти не оказывается. Дозвониться до скорой трудно, а если это удаётся, то диспетчер крайне редко отправляет бригаду медиков на вызов, и ждать их приходится целый день.

– Диспетчер скорой помощи может ответить людям: «Скорая к вам не поедет. У нас нет таких уколов. Вы сами знаете, чем лечиться». Пожилым людям с приступом стенокардии советуют пить чай и бросают трубку, – возмущается Алёна Носова, внучка Анны Корековцевой. – Недавно в такой ситуации оказалась и моя 83-летняя бабушка, у которой ишемическая болезнь сердца. Она вызвала скорую, но машина к ней так и не приехала, и бабушка пролежала с приступом около двух дней.

Те, кому не требуется экстренная помощь, идут в отделение общей врачебной практики в Двуреченске, где работают несколько фельдшеров, участковых врачей и медсестёр – это всё, что осталось от местной больницы. Но, как утверждает Алёна Носова, на приём к терапевту попадают не все. Сначала люди сидят в очереди к фельдшеру, который проводит осмотр, назначает лечение и решает, есть ли необходимость направлять человека к терапевту.

– Жители Двуреченска уже отчаялись, поэтому по возможности оказывают себе медицинскую помощь сами либо добираются на своих машинах до больниц в Сысерти, Арамиле и Екатеринбурге, – говорит Алёна Носова. – Кто-то ездит в больницу на рейсовых автобусах. А как быть одиноким пенсионерам и инвалидам, которым трудно или невозможно передвигаться? В начале этого августа я написала жалобу в министерство здравоохранения Свердловской области по поводу ситуации с медициной в Двуреченске, но ответа не получила.

Всё по приказу

«Облгазета» обратилась за комментарием в Сысертскую центральную районную больницу, за которой закреплено отделение общей врачебной практики в Двуреченске.

«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России в населённых пунктах с численностью населения 2–10 тысяч человек размещается отделение общей врачебной практики, где оказывается плановая и неотложная медицинская помощь. В Двуреченске приём ведут три врача общей практики и три фельдшера, в отделение приезжают узкие специалисты. Для пациентов доступен тот же набор анализов, который есть в районной больнице, – ответили в Сысертской ЦРБ. – По нормативным документам, общепрофильные выездные бригады скорой рекомендуется формировать по принципу: «одна бригада на 10 тысяч населения». В случаях, когда бригада в отделении общей врачебной практики занята, на вызов отправляется другая свободная карета скорой. Экстренный вызов должен обслуживаться специалистами в течение 20 минут с момента приёма звонка. Если пациенту необходима неотложная помощь, то это время увеличивается до двух часов».

Руководство ЦРБ считает, что с медпомощью в посёлке всё в порядке – налицо полное соответствие приказам Минздрава РФ. Вот только людям от этого не легче.

– Претензии к скорой нужно увязывать с качеством амбулаторного здравоохранения. Чем лучше работает амбулаторное звено, тем меньше оснований для вызова скорой. Если у людей есть жалобы на медпомощь, то надо обращать внимание на них, – считает руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Если медпомощь оказана с дефектами, которые привели к каком-либо ущербу, то для этого нужно обращаться в Фонд медицинского страхования или страховую компанию, где человек получал полис ОМС.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №158 от 28.08.2020