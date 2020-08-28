Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что город должен иметь собственный парк машин скорых. На фото – осмотр «начинки» одного из 30 новых автомобилей, переданных в дар Станции скорой помощи Фондом святой Екатерины. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня екатеринбургская Станция скорой медицинской помощи получила от меценатов 30 новых автомобилей.

С 2014 года уральская столица делала попытки сэкономить на содержании скорой помощи. 3 из 13 подстанций в Екатеринбурге были переданы на аутсорсинг. А с апреля 2020 года на аутсорсинговых машинах работала уже 31 медицинская бригада из 113. Но когда началась пандемия коронавируса, то стало ясно, что попытка сэкономить вышла боком: машин не хватало, людям приходилось ждать приезда скорой по 12 и даже больше часов. Решено было наращивать парк собственных автомобилей, и за лето парк городских скорых увеличился уже на 42 машины.

Первое расширение собственного, а не аутсорсингового парка автомобилей скорой в Екатеринбурге произошло чуть больше месяца назад – в июле. Тогда федеральный бюджет профинансировал покупку 12 машин с реанимационной техникой (Ford Transit и «ГАЗель NEXT») для уральской столицы. Самые оснащённые авто класса С сразу вышли на линии.

Вчера Фонд святой Екатерины передал в дар для Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса ещё 30 новых автомобилей Ford Transit на сумму 134 миллиона рублей (деньги выделили учредители фонда генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский).

Машины оборудованы всем необходимым — первоначально на заводе «Нижегородец», а после доукомплектование проходило в Екатеринбурге, в ООО «Компании «Технолайн». Здесь стоит как импортное оборудование (США, Германия, Италия), так и отечественное. Установлены электрокардиографы, дефибрилляторы-мониторы и аппараты ИВЛ.

Таким образом, теперь в уральской столице уже 124 собственных автомобиля скорой помощи, и возникает вопрос в необходимости аутсорсингового автотранспорта.

– Сейчас у нас в автопарке впервые появится резерв: на 132 автомобиля (вместе с аутсорсинговыми. – Прим. ред.) – 125 врачебных бригад, – сказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарёв.

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Подарочная коробка с 30 ключами от 30 автомобилей Ford Transit для cкорой. Фото: Павел Ворожцов

Новые машины cкорой помощи, переданные в дар Екатеринбургу Фондом святой Екатерины. Фото: Павел Ворожцов

Машины скорой помощи от Фонда святой Екатерины стали поступать на Станцию скорой медпомощи им. Капиноса в начале августа. Фото: Павел Ворожцов

Во время передачи 30 машин для скорой помощи Екатеринбурга Фонд святой Екатерины представлял владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Фото: Павел Ворожцов

Новые машины скорой помощи, переданные в дар Екатеринбургу, на главной площади города. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №159 от 29.08.2020 под заголовком «Аутсорсинг не оправдал надежд: скорая в Екатеринбурге наращивает собственный автопарк»