В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 5%

Случаев гриппа на Среднем Урале не зарегистрировано. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ снова начало публиковать официальные данные по заболевшим. В последнюю неделю лета заболели 13,6 тысячи уральцев.

Это на 3% превышает уровень эпидпорога по совокупному населению и выше уровня прошлой недели на 2%. В Екатеринбурге эпидпорог превышен на 5%. С 24 по 30 августа ОРВИ подхватили 7 тысяч горожан. Показатель заболеваемости составляет 45,9 на 10 тыс. населения.

К слову, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями на прошлой неделе составил 19,7 на 100 тыс. населения. За последние семь дней такой предварительный диагноз поставлен 822 свердловчанам. В 9 муниципалитетах показатель заболеваемости превышен в 2 раза.

"В связи с возвращением детей в организованные коллективы риски подъёма заболеваемости в следующие недели возрастают. С 1 сентября начинается оперативный мониторинг за закрытием образовательных учреждений из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Случаев гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.