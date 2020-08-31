160 тысяч вакцин от гриппа для детей поступило в Свердловскую область

160 тысяч вакцин от гриппа для детей поступило в Свердловскую область. Фото: Галина Соловьёва.

Первая партия детской вакцины против гриппа поступила в Свердловскую область. Сегодня, 31 августа, в регион прибыло 159 930 доз.

Известно, что прибывшая партия будет направлена в Екатеринбург и другие крупные города Среднего Урала. Поставить прививку бесплатно смогут дети от 6 месяцев до 18 лет. Необходимо согласие родителей и отсутствие острых респираторно-вирусных заболеваний у ребёнка.

"Вакцинация против гриппа не только создаёт специфический иммунитет и защиту ребёнка против вируса гриппа, но и образует иммунитет и защиту против других респираторно-вирусных инфекций", – отметила начальник отдела организации медпомощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.

Она также добавила, что вакцинация беременных защитит от заболевания как будущую маму, так и новорожденного в первые 6 месяцев.

Как сообщает департамент информполитики региона, следующий транш вакцины поступит уже в конце недели.

Как ранее сообщала "Областная газета", на Среднем Урале проводится прививочная кампания против гриппа. За прошлую неделю (с понедельника по пятницу) прививки поставили 1 742 человека. Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ.

Добавим, к 31 августа в регион поступило 425 930 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослых лиц и 159 930 – у детей. Всего к середине сентября на Средний Урал должно быть поставлено 2,6 млн доз.