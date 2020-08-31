За неделю свыше 1700 жителей Свердловской области привились от гриппа

За четыре дня свыше 1700 жителей Свердловской области привились от гриппа. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области проводится прививочная кампания против гриппа. За прошлую неделю (с понедельника по пятницу) прививки поставили 1742 человека.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ. А именно:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

Отмечается, что ранее данные штампы не имели активной циркуляции на территории страны.

Также в надзорном ведомстве сообщили о том, что к 31 августа в регион поступило 425 930 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослых лиц и 159 930 – у детей. Всего к середине сентября на Средний Урал должно быть поставлено 2,6 млн доз.

В этом году, по постановления главного государственного санитарного врача РФ, планируется охватить профилактическими прививками не менее 65% населения, а в группах риска – 75% (в Свердловской области губернатором поставлена задача привить не менее 75% населения).

По данным санврачей, случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Добавим, ранее глава региона призвал всех пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. Он отметил, что и сам планирует привиться в ближайшее время.

"Областная газета" также сообщала, что одними из первых, кто поставил прививку, стали почётный гражданин Свердловской области и политик Семён Спектор и его супруга. Доктор медицинских наук посоветовал свердловчанам довериться врачам. По его мнению, прививку должны сделать все, поскольку вакцина позволит человеку быть здоровым дольше.

Напомним, поставить прививки от гриппа бесплатно могут беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, свердловчане старше 60 лет, сотрудники больниц, образовательных учреждений, ЖКХ и транспортной сферы, а также дети от шести месяцев, школьники и студенты.

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