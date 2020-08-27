Семён Спектор в числе первых свердловчан поставил прививку от гриппа

Семён Спектор в числе первых поставил прививку от гриппа. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация против гриппа. Одними из первых, кто поставил прививку, стали почётный гражданин Свердловской области, легендарный врач и политик Семён Спектор и его супруга.

"Мне идёт 85-й год, а супруга скоро отметит 80-й день рождения. Сегодня мы оба поставили прививку. Наша семейная традиция заключается в том, чтобы быть дисциплинированными и беречь своё здоровье", – сказал Семён Спектор.

Доктор медицинских наук, опытный нейрохирург, отдавший более полувека своей жизни медицине, посоветовал свердловчанам довериться врачам. По его мнению, прививку должны сделать все, поскольку вакцина позволит человеку быть здоровым дольше.

Как напоминает департамент информполитики региона, задачу провести массовую вакцинацию поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, ранее глава региона призвал всех пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. Он отметил, что и сам планирует привиться в ближайшее время.

"Я сам обязательно поставлю прививку и от гриппа – в ближайшее время, и от коронавируса – когда это будет возможно. Советую и вам поступить также – это не просто моё мнение, а однозначная позиция свердловских врачей, с которыми мы подробно обсуждали вакцинацию", – написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, поставить прививки от гриппа бесплатно могут беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, свердловчане старше 60 лет, сотрудники больниц, образовательных учреждений, ЖКХ и транспортной сферы, а также дети от шести месяцев, школьники и студенты.

"Областная газета" также сообщала о поступлении в Екатеринбург первой партии вакцины от гриппа, объём которой составил 426 тыс. доз. Всего к середине сентября в Свердловскую область должно быть поставлено 2,6 млн доз.

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