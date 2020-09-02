Евгений Куйвашев считает, что поставить прививку от гриппа в этом году особенно важно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Одним из первых прививку от гриппа в этом сезоне поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К началу сентября от этой опасной вирусной инфекции на Среднем Урале привились уже около 2 000 человек.

«Решил показать своим примером и напомнить ещё раз – в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо ещё бережнее относиться к здоровью и сделать всё возможное, чтобы его сохранить», – написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме.

Кроме губернатора в этот же день прививку от гриппа поставили министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Свердловской области Дмитрий Козловских. Эту прививку они оба ставят каждый год и отмечают, что гриппом не болеют. В числе первых вакцину от гриппа поставил и почётный гражданин Свердловской области, почётный начальник госпиталя для ветеранов войн Семён Спектор.

Медики опасаются, что люди будут одновременно заражаться гриппом и COVID-19, и это может вызвать серьёзное утяжеление болезни. В интервью «Облгазете» Дмитрий Козловских убеждал жителей Среднего Урала: «Прививаться от гриппа в этом сезоне нужно всем, кто не имеет медицинских противопоказаний» (см. №153 от 21.08.2020).

В этом году в России планируют привить от гриппа не менее 65 процентов населения, а в Свердловской области – не менее 75 процентов жителей. Для этого в регион уже привезли почти 160 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и 426 тысяч доз для взрослых.

Всего в Свердловскую область должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ. Все остальные могут поставить прививку от гриппа платно в любом прививочном кабинете или приобрести вакцину в аптеке и прийти с ней и чеком в поликлинику. Распространены российские вакцины Cовигрипп, Гриппол, Ваксигрип. Например, сейчас в аптеках нашего региона в продаже есть только вакцина Гриппол стоимостью от 269 рублей. Есть и импортные вакцины, но они, как правило, подороже.

Однако человек, которому не положена бесплатная прививка, всё же может поставить её бесплатно. Все муниципалитеты составляют план вакцинации от гриппа, и если где-то есть избыток вакцины, то её предлагают поставить бесплатно любому желающему. Например, в поликлиниках Екатеринбурга последние несколько лет привиться от гриппа могли люди любого возраста без внесения оплаты. Поэтому прежде чем поставить прививку от гриппа за деньги, лучше уточнить наличие бесплатной вакцины в своей поликлинике по месту жительства.

ВАЖНО Прививочные пункты в этом году развернут даже в торговых центрах Свердловской области. Евгений Куйвашев написал в своём Инстаграме, что палатки, где медики будут прививать всех желающих от гриппа, могут поставить даже рядом с концертными площадками Ночи музыки, которая пройдёт в Екатеринбурге 18 сентября. Однако люди на таких мероприятиях отдыхают и нередко выпивают: безопасно ли ставить прививку в таком состоянии? – На момент вакцинации от гриппа человек должен быть здоров и трезв. После прививки нередко повышается температура, а алкоголь может усугубить это. Возможны и другие осложнения, аллергическая реакция, – считает терапевт медицинского объединения «Новая больница» Ирина Назарова. – Прививку от гриппа не рекомендуется ставить аллергикам, онкологическим больным и людям с ослабленным иммунитетом.

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