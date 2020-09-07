В Свердловской области диагноз COVID-19 поставили ещё 125 гражданам

В Свердловской области выявили 125 новых заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области выявили 125 новых заболевших коронавирусом. Примерно половина из них - 63 человека - екатеринбуржцы.

Также за сутки диагноз подтвердился у жителей Алапаевска, Арамильского и Артинского ГО, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Тавдинского ГО, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили уже 26 163 свердловчанина.

В настоящее время 84 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 417 - в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки из больниц выписался 61 выздоровевший от коронавируса. Всего уральские врачи вылечили уже 20 364 человека.

Сегодня также стало известно ещё о двух случаях смерти пациентов с COVID-19. В целом от опасного заболевания в регионе скончались 479 человек.

Напомним, накануне сообщалось о 128 заболевших жителях Свердловской области. В целом с начала сентября в регионе ежедневно выявляют по 115-128 новых случаев заражения.