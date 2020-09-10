Санаторию «Обуховский» предоставят субсидию за работу в качестве обсерватора

Ожидается, что санаторий заработает с 28 сентября. Фото: скрин из Instagram санатория.

Санаторий «Обуховский» получит субсидию на финансовое обеспечение мероприятий по организации развёртывания и работы обсерватора для пациентов с коронавирусом. Порядок предоставления гранта утверждён соответствующим указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации региона, грант предоставляется санаторию в 2020 году. Его размер определяется по совокупности расходов, необходимых для работы обсерватора исходя из численности размещаемых в нём лиц, норм питания и базовой стоимости проживания в номерном фонде.

Средства гранта могут направляться, в частности, на оплату труда работников обсерватора, на приобретение средств индивидуальной защиты для них, на проведение дезинфекции и клинико-биологических исследований.

Отмечается, что санаторий должен будет предоставить в министерство здравоохранения Свердловской области отчёт о достижении результата предоставления субсидии. Неиспользованный в этом году остаток гранта подлежит возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих дней следующего года.

Напомним, весной санаторий «Обуховский» был перепрофилирован под обсерватор. В апреле туда были направлены более 300 рабочих, прибывших из Мурманска. В конце мая они были выписаны, и санаторий освободили от пациентов. Там провели заключительную дезинфекцию.

При этом санаторий до сих пор не возобновил приём отдыхающих. Дату открытия не раз переносили: ранее «Областная газета» писала о том, что начать работу там планируют 1 августа. Сейчас ожидается, что санаторий заработает с 28 сентября. Именно с этой даты открывается бронирование номеров, следует из информации на сайте учреждения.