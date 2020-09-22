В Свердловской области почти 28 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19

В Свердловской области почти 28 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19. Фото: региональное Управление Роспотребнадзора.

Свердловские санврачи обновили карту распространения новой коронавирусной инфекции на территории Среднего Урала. С начала пандемии COVID-19 заразились 27 922 свердловчан. Из них 21 204 человека уже вылечились.

Согласно данным, приведённым на сайте регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге – 16 850. За прошлые сутки в столице Урала подтвердили 69 новых случаев заражения.

Далее следуют Нижний Тагил (1 743 случая), Первоуральск (741) и Верхняя Пышма (672). Менее 600, но больше 300 случаев заражения зафиксировано в Ревде (560), Берёзовском (484), Каменске-Уральском и Каменском районе (430) Серове (363), Реже (314) и Нижнесергинском районе (301). Вплотную к ним приблизились Ирбит и Ирбитский район, где выявлено 295 инфицированных.

Меньше всего заболевших по-прежнему зафиксировано в отдаленных населённых пунктах: один человек заболел в Пелыме, двое - в посёлке Гари. На карте остаётся одно белое пятно – Таборы. За всё время пандемии там не было выявлено ни одного случая заражения.

Добавим, за прошлые сутки на Среднем Урале выявили 123 заболевших COVID-19. Также за 24 часа из больниц выписали 59 человек, всего – 21 204. Опасная болезнь унесла жизни 568 человек.