На Среднем Урале зафиксированы ещё пять фактов смерти пациентов с COVID-19

От коронавируса в регионе скончались 580 человек. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале зарегистрировали смерти ещё пяти пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Всего от этого заболевания в регионе скончались 580 человек.

Информацию об этом сообщили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: стопкоронавирус.рф

По числу задокументированных за всё время пандемии летальных исходов Свердловская область находится на четвёртом месте в стране. Больше всего умерших зафиксировано в Москве (5 100 человек).

Добавим, за последние сутки число скончавшихся больных коронавирусом россиян увеличилось на 150 до 19 799 человек.

Напомним, накануне стало извесно о семи свердловчанах, скончавшихся от опасного заболевания, а ещё днём ранее, 21 сентября, в регионе не было зарегистрировано не одного факта смерти.