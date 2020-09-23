На Среднем Урале зафиксированы ещё пять фактов смерти пациентов с COVID-19

На Среднем Урале зарегистрировали смерти ещё пяти пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Всего от этого заболевания в регионе скончались 580 человек.
Информацию об этом сообщили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса.
По числу задокументированных за всё время пандемии летальных исходов Свердловская область находится на четвёртом месте в стране. Больше всего умерших зафиксировано в Москве (5 100 человек).
Добавим, за последние сутки число скончавшихся больных коронавирусом россиян увеличилось на 150 до 19 799 человек.
Напомним, накануне стало извесно о семи свердловчанах, скончавшихся от опасного заболевания, а ещё днём ранее, 21 сентября, в регионе не было зарегистрировано не одного факта смерти.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале